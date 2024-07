Počasie sa zbesnie, príde to už o pár hodín: Toto sa preženie našou krajinou, no bude to rýchle

Dnešný deň má priniesť, čo sa týka počasia, zmenu. Ako informuje portál iMeteo, pomerne rýchlo bude cez naše územie postupovať studený front. No ako rýchlo príde, tak aj odíde.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jeho príchod sa očakáva dnes okolo 12:00 hodiny. Najprv však očakávajte slnečno a poriadne horúco.

„Nedeľa tak začne najskôr so slnečným a teplým počasím, no v priebehu dňa sa začne situácia pri prechode studeného frontu meniť. Zmena by sa mala udiať náhle a rýchlo,“ vysvetľuje portál o počasí. Dodáva, že studený front sa cez Slovensko preženie, no dnes večer by sa už situácia mala upokojiť. Malo by sa tak stať o 18:00 hodine.

Poobede teda treba počítať so zrážkami, prípadne s búrkami, ktoré sa však vyskytnúť nemusia.

„Vzduch sa nebude pred frontom príliš labilizovať, a to v dôsledku toho, že je suchší. Nakoniec sa teda ani búrky nemusia vyskytnúť a ak sa aj vyskytnú, tak budú slabé,“ zdôrazňuje iMeteo.

S čím by ste ale rátať už mali, je vietor.