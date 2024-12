Huliak ponúka Putinovi a Zelenskému Očovú, obom vraj pripraví guláš. Slovensko údajne môže prispieť k ukončeniu vojny

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok povedal, že Slovensko je pripravené hosťovať rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom Moskva nie je proti tomu, aby bolo hostiteľom takýchto rokovaní. Tejto témy sa okamžite chytili viacerí politici, vrátane Rudolfa Huliaka, ktorý sa k tomu svojsky vyjadril.

Bývalý poslanec klubu SNS ponúkol Očovú, kde je starostom, na rokovanie o mieri na Ukrajine. „Ponúkam na vzájomné rokovania oboch delegácií Očovú. Má strategickú polohu, má priestory, kde sa rokovanie môže uskutočniť a vieme zariadiť bezpečnosť oboch delegácií – aj vzhľadom na našu polohu,“ napísal Huliaka na Telegrame. Obom delegáciam ponúka čerstvé mäso na guláš a ak vraj dá ministerstvo výnimku, tak ľudia aj vedia aké. Zrejme mal na mysli medveďa, s ktorým bol za posledné mesiace neraz spájaný.

Ruský prezident nie je proti

„Priatelia, ak by sa Vám aj zdal tento príspevok humornejšie ladený a vy ste práve na Štefanskej zábave alebo si vychutnávate Vianoce so svojimi blízkymi, ide o vážnu tému. Slovensko má teraz šancu a môže prispieť k ukončeniu tohto nezmyselného konfliktu. Či už Očová, alebo Sliač, či Tatry, bude to ten najlepší príspevok, ktorý môže Slovensko urobiť pre mier!“ dodal.

Putin na včerajšej tlačovej konferencii pritom uviedol, že slovenský premiér Robert Fico, ktorý nedávno navštívil Rusko, vyjadril pripravenosť poskytnúť územie svojej krajiny ako platformu pre rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom, ak sa takéto rokovania budú konať. „Nie sme proti tomu,“ pokračoval šéf Kremľa.

„Ak k tomu dôjde – prečo nie? Slovensko z nášho pohľadu zastáva neutrálny postoj. Je to pre nás prijateľná možnosť,“ citovala Putina agentúra TASS. Ruský prezident tiež v reakcii na otázku novinárov uviedol, že hlavnou témou jeho rozhovoru s Ficom v Moskve bolo mierové riešenie na Ukrajine.