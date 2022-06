Po Slovensku sa prevážajú autá so sovietskymi a ruskými vlajkami. Ide o podporovateľov Putina

Podporovatelia Vladimira Putina po ceste trúbili a mávali vlajkami vystrčenými z okien áut.

Na situáciu ako prvý upozornil portál Refresher.

Podľa všetkých okolností malo ísť o oblasť západného Slovenska, hlavne v okolí Trnavy, v ktorej sa v poobedných hodinách premávali desiatky takýchto áut. Video priniesol východoeurópsky portál Nexta, ktorý k videu napísal: „Podporovatelia Putina sa na Slovensku predviedli. Patetické.“

In #Slovakia, Putin’s supporters decided to show themselves. Looks pathetic. pic.twitter.com/gQIKt8cPgg

— NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022