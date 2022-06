Ukrajinskí študenti nafotili silné maturitné fotky na tankoch pred školou, ktorú im zničili Rusi

Po prvom mesiaci invázie oznámil pre denník Ukrajinska pravda starosta, že mesto je úplne zničené.

„Mesto (Černihiv) je úplne zničené. O život prišli dve stovky mierumilovných obyvateľov,“ informoval starosta v marci 2022, len jeden mesiac po začiatku invázie. Tisícky ľudí boli doli donútení opustiť miesto a ujsť do dedín či za hranicu Ukrajiny. Spolu s mestami Mariupol, Charkov či Kyjev tak patrí Černihiv k skutočným odtlačkom ruského násilia na ukrajinskom území.

Ako informuje portál Visegrád 24 na sociálnej sieti Twitter, skupina študentov sa rozhodla vrátiť na miesto, kde ešte v januári stála ich stredná škola. Nakoľko sa zvyčajne vzdelanie na Ukrajine ukončuje o niečo skôr ako na Slovensku, ich vek môže byť odhadom približne 18 rokov.

Ukrainian high school graduates return for a yearbook photo-shoot at the school they used to attend in the city of Chernihiv before the Russian invasion.

🇺🇦 pic.twitter.com/D6R03ir0hL

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 11, 2022