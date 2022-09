Po ministroch v demisii ostávajú 4 voľné stoličky. V hre sú prvé možné mená ich nástupcov

Demisia štyroch ministrov v spoločnosti prirodzene vyvoláva otázku, kým budú nahradení. Netrvalo dlho, a začína sa špekulovať o menách možných náhradníkov. Niektorí už potvrdili, že sa o nich diskutuje, Heger však nič nepotvrdí, kým ich nepredstaví prezidentke Zuzane Čaputovej.

Mená, o ktorých sa v kuloároch začína hovoriť, zverejnil Denník N.

V hre sú kritici Harabina i Putina

Podľa Denníka N by sa novým ministrom zahraničných vecí mohol stať slovenský veľvyslanec v Česku – Rastislav Káčer. V minulosti pracoval pre NATO, má množstvo skúseností so zahraničnou politikou a nebojí sa ani otvorene kritizovať Vladimíra Putina.

Prázdne kreslo, ktoré ostalo po ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi, by mal obsadiť Karel Hirman, ktorý je skúseným analytikom a expertom na energetiku.

Novým ministrom spravodlivosti by sa mohol stať veľký kritik Štefana Harabina, Ľudovít Bradáč. Ide o bývalého sudcu, ktorý bol z funkcie predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici odvolaný práve pre svoje kritické vyjadrenia na Harabinovu adresu.

Povedie rezort školstva Richard Vašečka?

Otvorene sa už diskutuje aj o novom ministrovi školstva, ktorým by sa mal stať Richard Vašečka z Konzervatívnej únie. V hre by mal byť aj Daniel Bútora, pedagóg a expert na manažérske a líderské zručnosti.

Kto bude ministrom školstva závisí podľa poslanca Národnej rady SR Richarda Vašečku (OĽaNO) od premiéra Hegera, a tiež od vedenia hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Kresťanskej únie. Potvrdil, že o ňom hovorili ako o potenciálnom ministrovi školstva, no je možné, že na pozície nových ministrov budú nominovaní odborníci, nie politici. Vašečka je s takýmto riešením stotožnený a po tejto funkcii netúži, hoci tvrdí, že je pripravený ujať sa jej. Vašečka to povedal pre portál Aktuality.sk.

Vašečka tvrdí, že ku konfesionalizácii školstva by nedošlo, jeho cieľom by bolo, aby mali všetky deti rovnaké podmienky, a to bez ohľadu na to, či navštevujú verejnú, súkromnú alebo cirkevnú školu. Vyššiu ambíciu nemá. Sexuálnu výchovu považuje za dôležitú, no nezavádzal by ju ako samostatný predmet, skôr by jej obsah rozdelil medzi jestvujúce premety. Za kľúčový považuje stále súhlas rodičov s tým, čoho sa ich dieťa bude zúčastňovať. Neštandardné formy sexuálnej výchovy podľa neho odmieta väčšina rodičov a nepovažuje za vhodné zachádzať do akéhokoľvek extrému.

V prípade, ak by sa stal ministrom školstva, za kľúčové považuje doriešenie akútnych vecí, ako sú energie či vojnová kríza na Ukrajine. Pripustil, že sú učitelia a školy, ktoré naplno nerozvíjajú potenciál detí. Myslí si, že by bolo vhodné podporovať a prezentovať tie školy, ktoré potenciál rozvíjajú, sú inovatívne a pestujú dobé vzťahy s rodičmi i s komunitou. Ku školám, ktoré takto nefungujú, je podľa Vašečku potrebné vyslať signál, že sa takýmto smerom treba uberať a podporovať ich v tom.

Minister školstva v demisii Branislav Gröhling (SaS) bol podľa neho ministrom, s ktorým dokázali dobre spolupracovať, hoci pripustil, že niektoré veci by na jeho mieste urobil inak. Gröhling však podľa neho dokázal počúvať a usiloval sa veci riešiť.