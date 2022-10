Po konzultácii s lekárom im tabletky prídu priamo domov. Nový Zéland sprístupňuje potraty pre všetky ženy

Ženám, ktoré chcú počas prvých desiatich týždňov ukončiť tehotenstvo, bude stačiť, ak zatelefonujú lekárovi. Nový Zéland im chce takýmto spôsobom uľahčiť život. Po konzultácii s klinickým odborníkom im domov príde poštou liek.

Ženám uľahčí život telemedicína

Novozélanďanky si po novom potrat budú môcť vybaviť prostredníctvom telefonickej konzultácie s lekárom, informuje The Guardian. Nový Zéland sa tak zaradí medzi niekoľko krajín, ktoré umožňujú pacientom využívať telemedicínu aj za takýmto účelom. Ženám bude k dispozícii tzv. horúca linka, ktorá bude poskytovať klinické konzultácie. Po nich im prídu potrebné lieky až priamo domov.

Takáto služba bude k dispozícii všetkým ženám, ktoré sa rozhodnú ukončiť tehotenstvo najneskôr do 10. týždňa. Procedúra môže byť vykonaná v pohodlí domova, stačí, ak žena užije dve tabletky. Ak už žena prekročila hranicu 10. týždňa alebo trpí zdravotnými komplikáciami, ktoré jej znemožňujú vykonať potrat doma, lekár jej odporučí osobné vyšetrenie.

Už doteraz mohli niektoré ženy absolvovať potrat v pohodlí domova, po novom je to ale služba dostupná celonárodne. Ministerstvo zdravotníctva chce zabezpečiť, aby mal prístup k pomoci prostredníctvom telemedicíny naozaj každý, a to bez ohľadu na to, v ktorej oblasti Nového Zélandu žije.

Potrat budú môcť vykonať v pohodlí domova, podľa odborníkov je to bezpečné

Pre ženy, ktoré podstupujú potrat a potrebujú sa pozhovárať s odborníkom, bude linka dostupná 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Nové pacientky na ňu budú môcť zatelefonovať počas bežných pracovných hodín. Počas pandémie začali takéto služby prostredníctvom telemedicíny poskytovať aj niektoré časti Veľkej Británie, vrátane Škótska či Walesu. Tie sa nedávno rozhodli, že takúto službu zavedú už natrvalo.

Pre mnohé ženy sa tak odstráni zbytočná bariéra. Je nesmierne dôležité, aby mali ženy prístup ku kvalitným a relevantným informáciám, ale aj k samotným potratom. Začiatkom tohto roka novozélandská vláda zaviedla aj zmenu, vďaka ktorej môže potrat predpísať aj zdravotná sestra či všeobecný lekár.

Samozrejme, ozývajú sa aj kritické hlasy, ktoré tvrdia, že telemedicína nie je taká bezpečná, ako osobný kontakt s lekárom, výskum ale tieto obavy nepotvrdil. Štúdia, ktorej súčasťou bolo 52 000 žien, ukázala, že potrat vykonaný po telefonickej konzultácii s lekárom je rovnako bezpečný, ako procedúra vykonaná v nemocnici. Okrem toho, skracuje sa aj čakacia doba.

V marci informácie o potratoch prostredníctvom telemedicíny na svojom webe aktualizovala aj Svetová zdravotnícka organizácia. Telemedicínu odporúčala ako bezpečný spôsob, ako procedúru vykonať v prvých týždňoch nechceného tehotenstva.