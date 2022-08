Ak nás potrebujete, ozvite sa. Študenti rozdávajú ženám tajné letáčiky po tom, čo sa v USA zakázali potraty

Kontroverzné rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorým sa zakázalo prerušenie tehotenstva amerických žien, viedlo ku zatvoreniu potratových kliník v takmer celej krajine. Po takmer 50 rokoch súdneho sporu Roe vs. Wade tomuto predchádzala situácia v americkom štáte Texas, kde podobný zákaz platí už od septembra 2021.

Situácia v Texase po definitívnom rozhodnutí vyvolala masívnu kritiku. Tisícky ľudí protestovalo proti najprísnejšiemu verdiktu modernej civilizácie, ktorému predchádzal 50-rokov starý zákon. Ten nepovoľuje právo na potrat v takmer všetkých prípadoch (žena môže podstúpiť potrat len pri zdravotnom riziku, výnimkou nie je ani incest či znásilnenie).

Ako informuje portál Vice, niekoľko dní pred vstupom zákona do platnosti sa na kúpelni Texaskej technickej univerzity v Lubbocku objavil letáčik s jednoduchým nápisom a QR kódom: „Potrebujete sa od-tehotniť?“ Kód na letáku následne naviguje na stránku, kde je možné zakúpiť si interrupčnú tabletku.

A few days before the Texas abortion ban went into effect in September 2021, a QR code plastered on a Texas Tech University bathroom stall in Lubbock posed a question: “Need to be un-pregnant?” https://t.co/v2E8uriZQw

K tomuto letáku sa neskôr prihlásila anonymná študentka s pseudomenom C, ktorá podľa všetkých informácií distribuovala ďalších 150 až 200 takýchto letákov po celej univerzite. S hnutím Plán C sa prvýkrát stretla skôr v školskom roku, a po získaní potrebných informácií sama prispela k riešeniu v krízovej situácii.

„Ľudia v Lubbocku naozaj, naozaj nenávidia potraty,“ hovorí študentka. Mesto dokonca nieslo prezývku „svätyňa pre nenarodených“. Iniciatíva dostala názov Plán C.

Tento letáčikový fenomén pokračuje aj potom, čo v Spojených štátoch tohto roku zrušili ústavné právo na interrupcie. Krok študentky inšpiroval tisícky ďalších, ktorí počas tohto leta nemôžu prvýkrát za 21. storočia absolvovať interrupciu v bezpečnom a klinickom prostredí. Doteraz sa rozdalo takmer pol milióna takýchto letákov, 130-tisíc z toho študentom. K stránke sa dokonca pridávajú ďalšie organizácie, rovnako ako jedinci s lekárskym zázemím, ktorí ponúkajú zákrok pod rôznymi kódmi.

Pridávajú sa dokonca aj ľudia zo zvyšku sveta, kde sa potraty vykonávajú, ktorí na sociálnych sieťach ponúkajú napríklad „výlet s autom a teplou posteľou v Európe úplne zadarmo“.

It’s been a month since #SCOTUS overturned Roe v. Wade, and anti-choice politicians are moving quickly to ban or restrict abortion access across the country. Scan the QR code ⬇️ for information on abortion access in Nevada. pic.twitter.com/Gh773Vywjm

— NARAL Pro-Choice Nevada (@NARALNV) July 26, 2022