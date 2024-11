Po Evereste je pred ňou nová výzva: Lenka Poláčková sa stane prvou Slovenkou, ktorej sa to podarí

Najväčšou výzvou jej života sa stalo skompletizovanie Koruny Zeme, čo predstavuje výstup na najvyšší vrch každého kontinentu. Na túto cestu pozýva aj vás. Unikátna spolupráca prinesie aj veľa podpory pre vás športovcov!

Rozbiehame veľké dobrodružstvo

Lenka Poláčková nadchla širokú verejnosť svojím úchvatným výstupom na najvyšší vrch Zeme. Vďaka tomu motivovala obrovské množstvo športovcov. Spolupráca si aj preto pýtala pokračovanie. Herečka, motivátorka a ultratrailová bežkyňa odštartovala ďalšiu výnimočnú misiu, ktorá nadväzuje na Mount Everest. K nemu chce pridať najvyššie vrchy na všetkých kontinentoch, čím by sa stala prvou Slovenkou, ktorá by skompletizovala Korunu Zeme. Len pred pár dňami vystúpila na Kilimandžáro (Afrika) a ďalej ju čaká Vinson Massif (Antarktída), Aconcagua (Južná Amerika), Puncak Jaya (Oceánia), Kościuszkov vrch (Austrália), Denali (Severná Amerika) a Elbrus (Európa). Rovnako ako na Evereste, aj tentokrát je súčasťou iba dvojčlenného tímu jej manžel Jan Poláček.

S Lenkou na slovenské vrchy

Na dobrodružnú cestu s Lenkou sa stále môžete vydať aj vy, a to niekoľkými spôsobmi. Okrem najvyšších vrchov na každom kontinente, vyráža za vami na Korunu našej krajiny, a na ňu môžete ísť s ňou. Vtáčnik sme už úspešne absolvovali. Na radu sa dostanú aj ďalšie najvyššie vrcholy jednotlivých krajov: Stolica, Panská Javorina, Gerlach, Vysoká, Ďumbier aj Veľký Kriváň. Okrem toho môžete všetko dôležité a aktuálne sledovať na webe, Facebooku, Instagrame a YouTube Fondu pre budúcnosť športu. Cestu sprevádzajú aj rôzne súťaže.

Súťaže, súťaže, súťaže

Každý, kto absolvuje slovenský vrch s Lenkou, získa unikátnu čeLENKU alebo tričko s vizuálom svetového vrchu, na ktorý sa bude aktuálne chystať. Unikátnu čeLENKU môžete vyhrať aj v súťažiach na Facebooku a Instagrame Fondu pre budúcnosť športu. Na sociálnych sieťach je zároveň našou snahou rozhýbať „celé Slovensko“. Po absolvovaní každého svetového vrchu na vás bude čakať výzva: Absolvujte Lenkine horizontálne metre vertikálne a túto možnosť máte aj práve teraz. Ak prejdete pešo, behom alebo na bicykli aspoň toľko metrov, koľko výškových metrov prekonala Lenka, tak budete automaticky zapojení do súťaže o tričko s unikátnym dizajnom.

Lenka + Fond = Granty pre športovcov

Podpora športovcov na Slovensku sa, samozrejme, nedostane do úzadia. Lenka pred absolvovaním každého slovenského vrchu vyberie jedno z prihlásených videí a cez Fond pre budúcnosť športu ho podporí grantom v hodnote 3 000 €. Pred Vtáčnikom sa grant ušiel plavkyni Soni Rebrovej, ktorá sa chystá preplávať Lochness. Stále nekončíme! Za každý výškový meter, ktorý Lenka prejde pri výstupoch na svetové vrchy, Fond pre budúcnosť športu prispeje do Banku Koruny Zeme jedným eurom. Po absolvovaní všetkých vrchov by mal bank dosiahnuť celkovú sumu 36 690 €, ktorú Lenka následne prerozdelí prihláseným športovcom na www.nikefondsportu.sk.

Absolvujete toto unikátne dobrodružstvo s nami? V tom prípade sledujte Fond pre budúcnosť športu – nikefondsportu.sk/koruna-zeme. Ručíme, že vám nič neunikne!