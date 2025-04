Po DiCapriovi čelí kritike už aj Clooney. Snažil sa vyzerať mladšie, no dosiahol presný opak, tvrdia fanúšikovia

Vyzerať dobre aj v pokročilom veku je snáď už nepísaným pravidlom Hollywoodu. Či už to znamená, že ženy i muži navštevujú neustále posilňovňu napriek ich vyťaženým rozvrhom alebo to, že investujú do rôznych omladzovacích zákrokov. Najmä v poslednom storočí sa zdá, že šediny a vrásky nemajú v šoubiznise miesto.

Nedávno sme vás v článku informovali, že sa Leonardo DiCaprio objavil na CinemaCon 2025, kde promoval svoj najnovší film One Battle After Another a prvé, čo si na ňom ľudia všimli, boli jeho prefarbené vlasy, brada a obočie. Zahraničné média tento jeho krok dokonca nazvali „krízou stredného veku“ a snahou stále vyzerať mlado. Teraz sa k rovnakému kroku uchýlil aj jeho herecký kolega George Clooney.

Vraj vyzerá ešte staršie

63-ročný George Clooney sa neobjavuje na verejnosti často, o to väčším prekvapením bola jeho účasť na premiére na Broadwayi v New Yorku, píše portál Brightside.me. Nie div, že ho pozorne sledovali kamery a ľudí prekvapila jemná zmena jeho výzoru.

Herec sa prešiel nielen po červenom koberci – tentoraz prišiel rovno na pódium. Šesťdesiattriročný herec 3. apríla oficiálne debutoval na Broadwayi v newyorskom divadle Winter Garden, kde si zahral v hre Good Night And Good Luck, javiskovej adaptácii filmu, ktorý spoluvytváral pred dvadsiatimi rokmi.

Bola to skutočne veľká udalosť, a možno práve preto sa herec rozhodol vylepšiť svoj výzor. Jeho nový vzhľad ale vyvolal vlnu reakcií, pretože sa prudko odklonil od toho, čím bol v posledných rokoch známy – svojou bujarou sivou hrivou.

Niektorí fanúšikovia zmenu pochválili a označili ju za omladzujúcu: „Práve mu ubudlo 20 rokov,“ napísal jeden z nich, zatiaľ čo iný sa pridal: „Vyzerá skvele, vyzerá mladšie.“ Netrvalo však dlho a na Clooneyho prefarbené vlasy sa začala hrnúť kritika. „George si zafarbil vlasy a vyzerá staršie,“ napísal jeden používateľ, kým iný bez okolkov povedal: „S tými zafarbenými vlasmi vyzerá tak staro.“

Ak sa teda George Clooney snažil vyzerať mladšie, nielenže mu to nevyšlo, ale podľa väčšiny si takto ešte viac pridal na veku.