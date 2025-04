Toto dychové cvičenie vás má priviesť k orgazmu aj bez dotyku. Odborníčka tvrdí, že funguje okamžite

Naše telo je nástrojom rozkoše aj stresu. No stačí pár vedomých nádychov a výdychov a môžeme zmeniť náladu, energiu aj spôsob, akým sa cítime vo svojej koži. Dych ako cesta k uvoľneniu aj prehĺbeniu intimity sa opäť dostáva do centra pozornosti.

Ako uviedol magazín New York Post, na nedávnej konferencii Biohackers World v Los Angeles predstavila sexuologička a odborníčka na vedomú rozkoš Nadège svoju techniku s názvom „orgazmický dych“. Jej cieľom nie je len posilniť sexuálny zážitok, ale najmä podporiť nervový systém, odbúrať napätie a vniesť do tela hravosť, sebadôveru a prítomnosť. Vychádza pritom z poznatkov neurovedy aj somatických prístupov k sexualite.

Orgazmický dych? Viac než len odvážny názov

Aj keď názov môže vyvolať úsmev alebo rozpaky, princíp je jednoduchý a účinný. Orgazmický dych vychádza z takzvaného fyziologického vzdychu, ktorý odporúča aj uznávaný neurovedec Andrew Huberman. Tento vzorec dýchania zahŕňa dva rýchle nádychy nosom a dlhý, prehnaný výdych ústami, pri ktorom Nadège odporúča vyplaziť jazyk. Týmto spôsobom sa nielen aktivuje upokojujúca vetva nervového systému, ale zároveň sa uvoľňuje aj napätie v tvári a čeľusti, ktoré často súvisí s úzkosťou a sebakontrolou.

Vyplazený jazyk pôsobí ako „reset“. Pomáha prelomiť vnútorné zábrany, otvoriť sa hravosti a cítiť sa uvoľnenejšie. Podľa Nadège je táto technika mimoriadne vhodná v situáciách, keď nás prepadne sociálna úzkosť, napríklad keď na párty zbadáme niekoho, ku komu nás to ťahá, no strácame reč aj odvahu. Odporúča na chvíľu sa vzdialiť, zájsť do kúpeľne a spraviť aspoň tri cykly orgazmického dýchania, aby sme uvoľnili napätie a preladili sa na odvážnejší a otvorenejší stav bytia.

Pred sexom, počas neho, aj po ňom