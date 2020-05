Plynové sporáky znečisťujú vzduch až na 5-násobnú úroveň toho, čo je vonku

Aj keď najmä v nových bytoch sa do popredia dostávajú elektrické sporáky, mnohí, ak majú tú možnosť, uprednostňujú varenie na plyne. Avšak spaľovaním plynu sa do interiéru bytu dostávajú viaceré rizikové plyny, ktoré výrazne zhoršujú kvalitu ovzdušia a môžu spôsobiť aj zdravotné komplikácie.

O probléme sa vie

Znepokojivú správu uverejnil inštitút Rocky Mountain, v ktorej sa uvádza, že vzduch v bytoch, kde sa varí na plynových sporákoch, je dva až päťkrát viac znečistený ako vzduch vonku. Mnohé regulačné orgány pritom o tomto probléme údajne vedia, no nestanovujú normy pre kvalitu vzduchu v interiéri. Informuje o tom portál The Guardian.

Problém sa môže zväčšovať práve v tomto období, keď mnohí ľudia sú doma kvôli novému koronavírusu, a tak si aj viac varia. Znečistenie vzduchu v interiéri pritom môže byť také veľké, že v prípade, ak by sa také vyskytovalo v exteriéri, bolo by nezákonné, lebo by prekračovalo bezpečnostné limity.

Hlavný autor správy Brady Seals uvádza, že napriek tomuto dlhoročnému poznatku sa mu venuje iba malá pozornosť. Spaľovanie plynu vedie k emisiám oxidu dusičitého a oxidu uhoľnatého, pričom staršie a neudržiavané zariadenia môžu týchto plynov produkovať viac.

Riziko rozvoja astmy

Aj krátkodobé vystavovanie sa oxidu dusičitému môže zvyšovať riziko vzniku astmy u detí. Jedna z analýz spomínaných v správe zistila, že deti v domácnostiach s plynovým sporákom majú o 42 % väčšiu pravdepodobnosť vzniku astmy. Iná austrálska štúdia zase pripísala 12,3 % astmatických problémov detí do súvislosti s plynovým sporákom.

Oxid dusičitý takisto zhoršuje chronickú obštrukčnú chorobu pľúc, spája sa so srdcovocievnymi problémami, ale aj s cukrovkou či s rakovinou. Otrava oxidom uhoľnatým spôsobuje bolesť hlavy, nevoľnosť, zrýchlenie srdca a smrť.

Riešenie problému

Správa uvádza, že úplne najlepším riešením je zadovážiť si elektrický sporák. Ak sa však nechcete vzdať varenia na plyne, mali by ste často vetrať, najmä počas a po varení. Pomôcť môže aj varenie na zadných horákoch, používanie odsávača pár a zadováženie si čističa vzduchu s HEPA filtrom. Pomôcť môže aj detektor oxidu uhoľnatého.

Znečistenie vzduchu vo vnútri bytov sa podľa správy týka najmä chudobnejšej časti americkej populácie a ľudí s inou farbou pleti ako je biela. Dôvodom je, že sú tiež častejšie vystavovaný olovu, ortuti, bývajú pri diaľniciach či pri priemyselných parkoch. V takom prípade nie je ani vetranie vždy účinné.

Kalifornský patológ a člen správnej rady lekárov pre sociálnu zodpovednosť Robert Gould uviedol, že je potrebné do tohto problému investovať zdroje a ochrániť tak najviac zraniteľné časti populácie.