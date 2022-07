Plechovky piva im padali na hlavy: Zdravotne postihnutú ženu posadili slovenské železnice do minibaru

Cesta vlakom vie byť nádherný zážitok, ale aj poriadny horor. Svoje o tom vie už aj zdravotne postihnutá Slovenka Zorka, ktorá cestu z Prahy do Bratislavy prečkala v provizórnom minibare, zatiaľ čo plechovky piva padali na hlavu jej aj synovi.

Na adresu slovenských, často aj českých vlakov, sa za ostatné roky vznieslo množstvo kritiky za meškanie, nedostatočné vybavenie či iné komplikácie, ktoré postihli cestujúcich. To, čo sa stalo v nedeľu, však pravdepodobne prekročilo všetky medze.

Nastúpila v Prahe, súprava patrila Slovákom

V hlavnom meste Českej republiky nastúpila pani Zorka Lednárová do vlaku Metropolitan, pričom jej miesto bolo v súprave, ktorú spravoval slovenský národný dopravca. Keďže je pani Zorka zdravotne postihnutá, cestovanie vlakom musí riešiť vždy o čosi vopred.

Pri tomto prípade však nestačilo ani to, že si 2 miestenky a miesto pre vozík v kupé pre imobilných cestujúcich zakúpila dva dni pred cestou. Priebeh cesty, ktorý opísala Zorka na svojom Facebooku, je doslova otrasný.

Zorka opisuje, že aj keď si zakúpila lístky 48 hodín dopredu, správca súpravy spravil z kupé pre imobilných minibar. Potom jej povedali, že má cestovať vo vyhradenom mieste na bicykle a batožinu. Keďže pani Zorka potrebuje zapojiť dýchací prístroj, bola „rada“, že sprievodca aspoň vypratal priestor v zaplnenom kupé, kde boli zásoby celého minibaru.

Plechovky, sendviče, bagety, fľaše vína, vody, to všetko bolo v kupé, ktoré je vyhradené pre imobilných. Zorka ďalej opisuje, že pri brzdení im so synom plechovky padali na hlavu a nohy. Dvere sa nedali zavrieť a do priestoru stále chodili nejakí ľudia.

Ak sa teda má slovenský národný dopravca zaoberať kritikou a zlými skúsenosťami, začať by mali určite pri tomto prípade.