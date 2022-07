Kňaza rozsekal, dôchodkyňu zmrzačil a uškrtil. Najhorší vrah v britskej histórii sa môže dostať na slobodu

Začiatkom 70. rokov sa priznal k trinástim vraždám vrátane brutálnych činov voči kňazovi a dôchodkyniam. Sériový vrah, Patrick Mackay, môže byť po desiatkach rokov za mrežami podmienečne prepustený ešte pred koncom roka 2022.

Nielen britskú verejnosť znepokojila začiatkom týždňa správa, že 69-ročného sériového vraha by po niekoľkých desaťročiach strávených za mrežami mohli prepustiť z väzenia.

Patrick Mackay, ktorý bol v roku 1975 odsúdený za viacnásobnú vraždu, sedí za mrežami 47 rokov, pričom je aktuálne najdlhšie väzneným človekom na britských ostrovoch. Vzhľadom na prezývku „Diablov učeník“ bol Patrick Mackay zbavený slobody za vraždy kňaza Anthonyho Creana spolu s dôchodkyňami Isabellou Griffithsovou a Adele Priceovou.

Dva ďalšie prípady týkajúce sa Mackaya zostali otvorené a policajné dôkazy neskôr našli dôkazy, ktoré naznačujú, že tento zločinec môže mať v konečnom dôsledku na svedomí ešte viac životov, ako je aktuálne známe.

Šialenec so sekerou

Začiatkom 70. rokov sa priznal k celkovo 13 vraždám v Londýne a juhovýchodnom Anglicku, hoci v niekoľkých prípadoch svoje priznanie odvolal a finálny počet obetí stanovil na tri. Ani zmena počtu však neospravedlňuje a nemení nič na fakte, že za svoje ohavné činy bol spravodlivo odsúdený na doživotie, uvádza LAD Bible.

Mackayovi, odsúdenému na doživotie s minimálnym trestom 20 rokov väzenia, bolo opakovane zamietnuté podmienečné prepustenie na základe toho, že je príliš nebezpečný na to, aby putoval na slobodu.

Pred takmer 50 rokmi zabil „Diablov učeník“ Anthonyho Cranea. Mackay mal kňazovi počas návštevy ukradnúť šek na 30 libier, pričom po zistení tohto činu samotný otec duchovný odmietal polícii potvrdiť, že to spravil mladý Mackay. Aj napriek tomu, že ho chránil, Mackay sa do jeho domu vrátil so sekerou a chladnokrvne ho zabil.

Brutálne praktiky vykonal aj na dôchodkyni, ktorá ho pustila do domu za zámienkou, že chce len pohár vody. Pre šperky a peniaze ju uškrtil a následne dobodal nožom.

Na slobodu môže ísť ešte pred koncom roka

Po takmer piatich desaťročiach vo väzení by mu mohlo byť udelené podmienečné vypočutie, ktoré by sa malo konať už v septembri. Ak bude jeho vypočutie úspešné, sériového vraha by mohli prepustiť z väzenia ešte pred uplynutím roka.

The Mirror uvádza, že úrady ho teraz považujú za vzorného väzňa, ktorý naozaj verí, že mu dajú šancu na nový život.

Psychopat od detstva

Keď mal Mackay 15 rokov, lekárski špecialisti ho označili za psychopata a na niekoľko rokov ho odviezli do nemocnice Moss Side. Liečba však, zdá sa, vôbec nepomohla, keďže všetky vraždy sa začali krátko po tom, čo ho v roku 1972 prepustili.

Britská verejnosť sa tak v súčasnosti strachuje, pričom sa množia otázky o tom, čo by po prepustení tento senior robil.