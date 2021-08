Plačkovú tam nenájdete. Toto je 10 NAJ slovenských influencerov za rok 2021

Prestížny magazín Forbes sa aj tento rok rozhodol zostaviť rebríček najlepších slovenských influencerov. Zoznam pod názvom Králi internetu ovládli prevažne osobnosti, ktorých obsah sa týka cestovania, vzdelávania či zdravého životného štýlu.

Rebríček magazínu Forbes nebol zostavovaný len na základe počtu sledovateľov. Zohľadňovalo sa hlavne kritérium toho, ako veľmi dokáže daný influencer osloviť a ovplyvniť svojho fanúšika, píše sa na Forbes.sk.

Na prvom mieste rebríčka sa umiesnil Maroš Molnár, ktorý sa preslávil najmä v televíznom programe Extrémne premeny. Fitness tréner je tiež autorom známej publikácie Gauč alebo šťastie a jeho instagramový profil sleduje k dnešnému dňu 73,1-tisíc ľudí.

Striebornú priečku podľa Forbes získala Sandra Sviteková s profilom Dejepis inak. Vyštudovaná učiteľka filozofie a histórie si za päť rokov fungovania youtube kanálu dokázala získať pozornosť celej mladej generácie, ktorú formuje svojimi náučnými videami s historickou tématikou. Na youtube ju sleduje až 162-tísíc priaznivcov.

Tretie miesto obsadil dvadsaťročný Juraj Šlauka. Mladý influencer tvorí na youtube videá pod profilom Jurajvie a jeho tvorba dosiahla spoločne už vyše 40 miliónov videní. Videá edukatívneho charakteru si na youtube vyslúžili už 220-tisíc odoberateľov.

Kto sa umiestnil mimo TOP 3?

V roku 1995 mal vlastnú motoristickú šou v rádiu Lumen. Dnes je podľa Forbes štvrtým najlepším influencerom na Slovensku. Rasťo Chvála a jeho auto-moto projekt Garáž.tv sa na youtube teší veľkej obľube (148-tisíc sledovateľov). Piatu priečku obsadila fotografka Nina Skalíková, ktorá sa z blogu a úpravy fotiek dostala k fotografovaniu známych aj menej známych ľudí. Medzi jej záľubu patrí aj zachytávanie prírody, ktorú si užíva najmä počas cestovania po svete.

Pozíciu č.6 si pre tento rok odnáša Peter “PPeter” Popluhár. V posledných rokoch tento youtuber presedlal na oveľa širokospektrálnejšiu formu, čoho dôkazom je napísaná kniha či rôzne cestovateľské shows. O jeho popularite svedčí fakt, že na Instagrame a youtube má spolu viac než 350-tisíc sledovateľov.

Kedysi mu slávu prnieslo moderovanie, dnes si získava čoraz viac priaznivcov vďaka vareniu. Martin “Pyco” Rausch svoje štúdium na hotelovej akadémii pretavil do tvorby kuchárskych knižiek a receptov, ktoré sa venujú vegetariánskej strave. Ôsme miesto v tohtoročnom vydaní získala známa enviro-aktivistka, Natália Pažická, ktorá bola okrem iného aj iniciátorkou kampane #klimatapotrebuje.

Čo by to bol za rebríček úspešných influencerov, ak by na najvyšších miestach chýbala športová osobnosť. Petra Vlhová je aktuálne na vrchole svetovej lyžiarskej špičky. Na sociálnych sieťach sa teší takmer 400-tisícom fanúšikov, pričom jej obľúbenosť tkvie okrem kvality na svahu aj v jej ľudskom prístupe či exkluzívnym záberom zo svahu a zákulisia lyžiarského sveta.

Desiatku TOP Kráľov internetu pre rok 2021 uzatvára fitnes trénerka a podporovateľka zdravého životného štýlu, Simona Kozerawski. Tú vďaka dobrým tipom na zdravie či stravovanie sleduje na Instagrame takmer 60-tisíc ľudí.