Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia, ruší sa aj Testovanie-9

Dôvodom je prerušenie výučby vo všetkých školách a školských zariadeniach z dôvodu šírenia nového koronavírusu až do odvolania. Ako uviedol po utorkovom rokovaní vlády nový minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity“, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby.

Deviataci vynechajú „monitor“

Tento rok sa ruší aj Testovanie-9. Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Ďalším opatrením, ktoré v utorok predstavili je, že RTVS bude každý deň o 18.00 h vysielať bohoslužby a taktiež bude mať povinnosť vysielať vyučovacie sloty pre deti.

Výučba v letnom semestri na STU sa predlžuje, potrvá do 6. júna

Výučba v letnom semestri aktuálneho akademického roka sa na Slovenskej technickej fakulte (STU) v Bratislave predĺži do 6. júna. Skúškové obdobie skončí 25. júla. Ak to bude nevyhnutné, skúšky a štátnice budú realizované tiež dištančne. STU o tom informuje na svojom profile na sociálnej sieti.

Prezenčná výučba na všetkých univerzitách na Slovensku je prerušená minimálne do konca tohto týždňa. Dôvodom je zabránenie šírenia nového koronavírusu.

