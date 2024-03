Pete pomáha ľuďom závislým od porna: Sledujú ho už 8-ročné deti, takto ľahko zistíte, že môžete mať problém

Pornografia je dnes dostupná viac než kedykoľvek predtým. K obsahu pre dospelých sa poľahky dostávajú čoraz mladšie deti. No to, čo vidia, nedokážu spracovať. Časom môže porno vážne narušiť vzťahy, človek ani nevie ako a ocitne sa v bludnom kruhu závislosti. Pete Lupton a jeho tím preto založili NePornu, organizáciu, ktorá ukazuje, že človek v tom nemusí byť sám, pomoc existuje.

Ako vznikol nápad založiť NePornu?

Nápad vznikol ešte v roku 2017. Na počiatku bola myšlienka začať rozširovať povedomie o téme pornografie a závislosti, a tak v roku 2018 vznikol prvý online kurz. Sám som mal v minulosti osobnú skúsenosť so závislosťou od pornografie, čo bol jeden z motivátorov. Druhý bol ten, že sa stále nehovorí dosť o nejakej forme pomoci a aj dnes sledujeme, že niektorí odborníci majú tendenciu túto tematiku zľahčovať.

Preto sme sa rozhodli vytvoriť projekt, ktorý by nielen rozširoval povedomie, ale poskytoval aj istú formu pomoci ľuďom, ktorí so závislosťou zápasia. S tým prišla aj myšlienka sloganu „Nebuď na to sám“. Nikde nevidíte, že by niekto v tomto smere ponúkal pomoc, ľudia poriadne ani nevedia, na koho sa majú obrátiť.

Ak si niekto nie je istý, čo robiť a chcel by závislosť zatiaľ prediskutovať anonymne, môže sa na nás obrátiť. Otázky radi zodpovedia školení dobrovoľníci. Na webe si človek môže tiež urobiť orientačný test závislosti, pozrieť si školenia atď. Následne, ak náš dobrovoľník vidí, že je to potrebné a porno naozaj negatívne ovplyvňuje život človeka, odkáže ho na odbornú pomoc. Aj keď momentálne fungujeme v Česku, môžu sa na nás obrátiť aj Slováci a v dohľadnej dobe sa chystáme rozšíriť svoje pôsobenie.

Je zlá všetka pornografia, s akýmkoľvek obsahom a v akejkoľvek podobe a množstve? Človek by ju podľa vás nemal pozerať vôbec? Aký je váš názor na etické porno?

Samozrejme, nie každý, kto sleduje porno, je na ňom závislý. To čo je problematické, je práve závislosť. Ďalšia vec je tá, že pornografický priemysel ako taký je problematický. Často v ňom dochádza k vykorisťovaniu, zneužívaniu atď. Videli sme v posledných rokoch niekoľko káuz, ktoré sa týkali Pornhubu či ďalších platforiem.

Etické porno o sebe deklaruje, že k hercom sa v priemysle pristupuje eticky, že sa s nimi dobre zaobchádza a dostávajú riadne zaplatené. Z tohto pohľadu by etické porno malo byť lepšie, ale nedostane sa k nemu každý, lebo je platené. A stále to nerieši problém závislosti, ktorá môže v konečnom dôsledku vzniknúť aj od etického porna.

Nedá sa teda generalizovať, ale pornografia jednoznačne je vysoko návyková, je to silný supranormálny podnet. Riziko je vysoké najmä pre človeka, ktorý o tom poriadne ani nevie a pozerá porno preto, lebo ho pozerajú všetci a nehovorí sa o potenciálnych rizikách.

Dnes sa k pornu dostávajú už aj 11-ročné deti, kedy na to vôbec nie sú pripravené. Ich mozog sa vyvíja a na také silné podnety nie je pripravený. U nich je teda riziko vzniku závislosti ešte vyššie. A behom puberty príde do styku s pornografiou v podstate každý.

Ako človek spozná, že je od pornografie závislý?

