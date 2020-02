Percentá z hlavy vypočítate v priebehu sekundy. Tento jednoduchý matematický trik budete odteraz používať každý deň

Matematika sa často zdá neuveriteľne komplikovaná, nezvládnuteľná a mimoriadne náročná. Niekedy pritom stačí jednoduchý trik a všetko sa razom zmení na celkom jednoduchý výpočet. Medzi takéto oblasti matematiky patria napríklad percentá. Učíme sa ich už na základnej škole, neskôr vedomosti prehlbujeme na strednej a používame ich po celý život takmer každý deň, niekedy aj bez toho, aby sme si to uvedomovali. Vedeli by ste ale v rýchlosti vypočítať 18% z 50? S týmto trikom vám to zaberie pár sekúnd.

Britský copywriter Ben Stephens sa na svojom Twiteri podelil o jednoduchý a efektívny matematický trik. Nejde o žiadnu revolúciu, mnohí ho isto poznáte, no z reakcií Stephensových sledovateľov vyplýva, že veľkej časti britskej verejnosti bol celkom neznámy. A zrejme to bude platiť aj na tú slovenskú.

Jednoduché pravidlo pre počítanie s percentami, ktoré sa objavujú v našom každodennom živote znie: x% z y = y% z x. V praxi to znamená niečo takéto. Predstavte si, že máte rýchlo z hlavy vypočítať 18% z čísla 50. Nie je to náročné, no ani triviálne jednoduché. Ak však máte vypočítať obrátený vzťah a teda 50% z 18 situácia sa výrazne zľahčí. Výsledok je 9. A platí, že 18% z 50, aj 50% z 18 je práve toto číslo.

Rovnako môžete toto pravidlo využiť pri množstve ďalších výpočtov. Napríklad pri otázke koľko je 18% z 10, je oveľa jednoduchšie vypočítať 10% z 18. Ako však býva zvykom matematický trik nie je matematickým pravidlom, že sa dá použiť vždy. Teda použiť sa dá, no neznamená to, že si výpočet zjednodušíte v každom prípade. Napríklad pri výpočte 27% z 83 vám výmena a teda 83% z 27 veľmi nepomôže. Napriek tomu je v mnohých prípadoch tento trik prínosom.