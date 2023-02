Pedro Pascal sa priznal k veci, ktorú tajne robí. Možno na sociálnych sieťach sleduje aj vás

Herec Pedro Pascal má širokú fanúšikovskú základňu a aktuálne sa skloňuje predovšetkým vďaka seriálu The Last of Us, kde stvárňuje jednu z hlavných postáv. Pred niekoľkými mesiacmi sa zúčastnil rozhovoru pre Vanity Fair, v ktorom absolvoval test detektora lží. A prezradil tak zaujímavé informácie, ktoré by si inak možno radšej aj nechal pre seba.

Jedna z otázok, ktorú Pascal dostal, sa týkala Instagramu. Konkrétne profilov, ktoré sú mu venované.

„Pozeráte si účty na Instagrame, ktoré vás vykresľujú ako príťažlivého muža (či lámača sŕdc), keď sa cítite na dne?“ Pascal na túto otázku odpovedal úprimne a pre niekoho možno aj prekvapivo.

Uvedomuje si, že je lámačom sŕdc

Priznal, že je to pravda a na svojej odpovedi sa začal smiať. Dokonca prezradil, že jeho obľúbený účet sa nazýva „Pedro Pascal Fan Account“.

A nebola to jediná otázka, ktorá sa týkala toho, že je označovaný za „lámača sŕdc“. Moderátorka sa ho na to opýtala aj priamo.

„Myslíte si, že ste lámačom sŕdc?“ znela otázka. Pascal odpovedal, že nie. No ako sa ukázalo, detektor lží zaznamenal, že klamal a herec priznal, že si je toho vedomý. Na otázku, či je to veľký tlak, odpovedal negatívne. Priznal sa aj k tomu, že si svoje meno vyhľadáva dokonca aj na Twitteri. Takže ak na sociálne siete pridávate príspevky o Pascalovi, existuje šanca, že ich naozaj uvidí.

Fanúšikovia si robia srandu z toho, že ich Pedro „sleduje“

Pred niekoľkými dňami sa zostrih tohto záznamu začal šíriť na TikToku a ľudia zostali nadšení.

„Nikto nemiluje Pedra ako Pedro miluje Pedra,“ napísala jedna z používateliek. Ďalší podotkol, že si je na 100 % istý, že herec má prehľad aj o TikTokoch, na ktorých sa objavuje. „Pedro má určite tajný TikTok účet,“ doplnila iná fanúšička.

Nechýbali ani komentáre, v ktorých ho ľudia označovali za veľmi milého. Jedna fanúšička mu dokonca poslala priamy odkaz. „Pedro, viem, že toto čítaš, mimochodom, som single,“ napísala.