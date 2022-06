Pedofilná učiteľka: „Znásilnila“ 12-ročného žiaka, splodila s ním 2 deti. Nerozdelilo ich ani väzenie

Kontroverzný príbeh učiteľky Mary Kay Letourneau vyvolal svojho času obrovský rozruch. Šok nastal po tom, ako sa jej manžel aj svet dozvedeli, že vedie sexuálny vzťah so svojím iba 12-ročným žiakom, čo sa vlastne považuje za znásilnenie. A tým to ani zďaleka nekončilo. Jej prípad sa stal mimoriadne medializovaným aj kvôli tomu, že v tomto prípade pedofílie bola hlavnou postavou žena.

V článku sa dozviete aj: Ako vyzeralo nešťastné manželstvo Mary?

Čo ju zaujalo na 12-ročnom chlapcovi?

Čím odôvodňovala to, že mala s neplnoletým chlapcom sex?

Koľko strávila vo väzení?

Mary Kay Schmitz vyrastala v rodine otca republikána s politickou kariérou, pod taktovkou tvrdej katolíckej výchovy a spoločne s ďalšími šiestimi súrodencami. So svojím budúcim manželom Steveom Letourneauom sa zoznámila už počas štúdia na vysokej škole. Napokon ich manželstvo po 15 rokoch ukončilo kontroverzné odhalenie toho, že vedie pomer so svojím neplnoletým žiakom.

Manželstvo z povinnosti

Archív TruTV hovorí, že manželstvo Mary a Stevea nebolo založené na láske, ale na jej tehotenstve. Celkovo mali spolu štyri deti, no ich vzťah nemožno označiť prívlastkom šťastný. Mali finančné problémy a neprospievali mu ani bokovky, ktoré Steve viedol s inými ženami.

Na druhej strane mala Mary dobrý vzťah s deťmi, v čom našla aj svoje pracovné poslanie. Po neskoršom absolvovaní univerzity si to namierila na jednu z miestnych základných škôl Shorewood v Seattli vo Washingtone.

Chlapec ju očaril, brala ho ako dospelého

Najprv učila mladšie ročníky a už tu natrafila na chlapca menom Vili Fualaau. Mary si na ňom všimla umelecké nadanie, v ktorom ho podporovala. Keď bola povýšená, objavil sa v jej triede znova, o štyri roky neskôr. Keď to medzi nimi celé začalo, Vili mal 12 rokov a bol šiestakom, Mary mala už 34.

Napriek tomu nezabránila, aby to medzi nimi prerástlo do sexuálneho vzťahu. Ešte predtým, ako ich vzťah vyplával na povrch, si kolegovia Mary v škole všimli, že majú k sebe až podozrivo blízko a iným spôsobom, než by sa na učiteľku a jej študenta patrilo. Biography vytvoril časovú os ich vzťahu, ktorý označil prívlastkom „zakázaný“.

Zakázaný vzťah, ktorému nezabránilo ani väzenie

V júni v roku 1996 polícia náhodou natrafila na dvojicu v aute a vyrušila Mary a Vila pri sexuálnych aktivitách. Uviedli im falošnú totožnosť a taktiež Vili klamal o svojom veku a tvrdil, že už má 18 rokov.

To, že Mary vedie pedofilný vzťah s neplnoletým chlapcom vyplávalo na povrch až vďaka jej manželovi, ktorý náhodou objavil doma milostné listy, ktoré ju spojili s Vilom. Najväčší šok na neho čakal v momente, keď sa prostredníctvom nich dozvedel, že jeho manželka je tehotná iba s 12-ročným chlapcom. V tom čase bola v druhom stave už polroka. Svoju manželku nenahlásil škole priamo on, ale jeho príbuzný. Niektoré zdroje uvádzajú, že išlo o Steveovho bratranca.

Jej činy pedofílie obleteli krajinu

Nemala na výber a musela priznať znásilnenie dieťaťa. Opísala svoje zblíženie s Vilom, ku ktorému došlo v aute. Podľa jej slov začalo bozkom, no ani zďaleka ním neskončilo. Vili neskôr polícii priznal, že mali spolu sex viac než párkrát.

Tento incident spôsobil obrovský rozruch a šokoval USA. Dôvodom podľa Biography bol predovšetkým fakt, že počet prípadov pedofílie zo strany žien je nižší, respektíve sú menej známe, než v prípade mužov. A Mary sa preto stala senzáciou, no v tom nepeknom zmysle slova.

Stretnutie s Vilom jej bolo prednejšie ako sloboda

Dostala sa pred súd a v tom čase porodila prvú Vilovu dcérou. Dostala podmienku s dohodou, že sa môže dostať na slobodu, ak si odpyká 3 mesiace. Musela ale sľúbiť, že sa už nestretne s Vilom a bude sa liečiť z bipolárnej poruchy, ktorá jej bola diagnostikovaná.

Spoliehať sa ale na to, že podmienku splní, sa napokon ukázalo ako naivné. Mary si totiž nebola vedomá toho, že urobila niečo nesprávne, práve naopak. Obhajovala sa svojimi citmi, ktoré k Vilovi prechovávala. A tie jej nedovolili, aby sa ho vzdala. Keď sa po mesiacoch vo väzení vrátila domov, svoju rodinu tam už nenašla. A rozhodla sa riskovať.

Splodili aj druhé dieťa

A risk sa jej nevyplatil. Dlho sa na slobode nezdržala, pretože ju polícia pristihla pri sexe s Vilim v aute. Dostala maximálny možný trest za znásilnenie dieťaťa, a to sedem a pol roka za mrežami. Medzičasom stihla s chlapcom znova otehotnieť a druhú jeho dcéru priviedla na svet vo väzení.

Vili sa počas nasledujúcich rokov pokúsil neúspešne zažalovať školu, ktorú navštevoval. Dôvodom bolo, že nezabránila tomu, aby s ním viedla učiteľka vzťah.

Zostal pri nej do konca

Aj keď sa mohlo zdať, že si uvedomil, že to bola chyba, keď sa v roku 2004 po odpykaní trestu dostala Mary na slobodu, všetko sa zmenilo. O polroka už plánovali spoločnú svadbu. V tom čase mal Vili už 22 rokov, Mary 43, No povesť chlapca a učiteľky, ktorá stála za jeho znásilnením, ich už neopustila.

Napriek tomu, že ich manželstvo nevydržalo večne, trvalo relatívne dlho. Pár sa rozviedol po 12 rokoch. Mary sa v roku 2020 liečila na vážnu diagnózu, ktorej napokon podľahla, informoval People. Vili podľa informácií stál aj v tom čase pri nej.

Mary mala pred smrťou poslať Vilovej rodine a priateľom takmer 30 listov, ktorými chcela dať najavo to, ako ju mrzia činy, ktoré spáchala.

„Keď sa blížil jej koniec vedela, že ani jej úžasné dcéry a dlhé manželstvo neospravedlňujú to, čo urobila. Dúfala, že nik ďalší nezopakuje jej chyby,“ uviedol jej blízky zdroj. To, čo po dlhé roky ospravedlňovala slovíčkom láska, napokon oľutovala a pochopila, že to nebolo správne.