Patríte k ľuďom, čo si prelepujú webkameru na notebooku? Môžete si ho tým poškodiť, varujú výrobcovia

Každého z nás sa raz za čas zmocní určitá paranoja, že počas práce na notebooku nás môže niekto na diaľku sledovať prostredníctvom webkamery umiestnenej uprostred vrchnej časti obrazovky zariadenia. Samozrejme, tieto obavy nemusia byť ďaleko od reality. Avšak ak by vás aj niekto takto sledoval, zrejme by ste si to veľmi rýchlo všimli. Prekrývať ju teda netreba a neodporúčajú to ani samotní výrobcovia notebookov.

Dôvod je prostý – ak patríte ku skupine ľudí, ktorá si prelepuje webkameru na notebooku kúskom papiera alebo čímkoľvek iným, riskujete jeho poškodenie. Obzvlášť veľký pozor na poškodenie by si mali dať najmä majiteľov MacBookov od výrobcu Apple.

Špeciálny dizajn notebookov

Ako totiž informoval web LAD Bible, výrobca tejto značky notebookov varuje, že prelepovaním „webky“ môže dôjsť ku konštrukčnej chybe a k poškodeniu monitora. Vysvetlenie je pritom jednoduché.

Každý notebook a obzvlášť tie od Apple majú dizajn prispôsobený funkčnosti – zjednodušene povedané, sú vyrobené tak, aby po sklopení obrazovky ku klávesnici obe časti noteboku do seba zapadli. Dokonalé zapadnutie obrazovky ku klávesnici však nie je možné, pokiaľ úplnému sklopeniu niečo bráni – v tomto prípade napríklad prelepená webkamera.

Pokiaľ teda vlastníte MacBook, MacBook Air alebo MacBook Pro a preliepate si webkameru, snažte sa, aby bolo to, čím ju prekrývate čo najtenšie. Inak hrozí, že si mechanicky poškodíte displej notebooku.

Poškodenie monitora i ďalších funkcií

Spoločnosť Apple navyše všetkých majiteľov upozorňuje, že preliepanie „webky“ môže spôsobiť aj celý rad ďalších problémov. Napríklad môže byť dôvodom, pre ktorý sa pokazí snímač okolitého svetla, nastavovanie automatického jasu či technológia True Tone.

Pri MacBookoch sa pritom špionáže cez kameru obávať netreba. Pri webkamere totiž zakaždým, keď ju nejaká aplikácia začne bez vášho povolenia využívať, zasvieti zelená kontrolka. Vďaka nej tak viete, že niečo nie je v poriadku. Navyše, produkty od Apple sú preslávené svojou úrovňou zabezpečenia súkromia používateľov, takže pri nich existuje omnoho menšie riziko špionáže, než pri akomkoľkovek notebooku inej značky. Samozrejme, výnimky sa nájdu.

Ak ale aj napriek tomu, potrebujete pre svoj vlastný pocit bezpečia webkameru prelepovať, spravte to s čo najtenším možným predmetom a za žiadnych okolností nepoužívajte klipsne alebo štipce. No a, samozrejme, nezabudnite vždy pri zaklápaní zariadenia kameru odlepiť.