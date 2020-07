Twitterove účty takých osobností ako je Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Barack Obama či Joe Biden boli napadnuté hackerskými útokmi. Zasiahnuté boli aj účty spoločností Apple a Uber. Hackeri chceli podľa AFP ľudí obrať o peniaze prostredníctvom podvodu.

Spoločnosť Twitter oznámila, že pracuje na riešení mimoriadnej situácie, ktorú spôsobili stredajšie hackerské útoky na účty viacerých známych osobností a politikov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.

Zasiahnuté účty zverejňovali na Twitteri odkazy, ktoré od ľudí žiadali zaslanie príspevkov v kryptomene bitcoin, uviedla spravodajská stanica CNN. Twitter podľa svojich vyjadrení záležitosť vyšetruje a podnikne kroky s cieľom vyriešiť ju.

Twitter accounts belonging to Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk and Apple, among other prominent handles, were compromised in what Twitter said it believes to be an attack on some of its employees with access to the company’s internal tools https://t.co/SpL2qG65bo

— CNN (@CNN) July 16, 2020