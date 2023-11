Patril k najluxusnejším hotelom Európy, neskôr ho chceli zbúrať: V Carltone býval aj Einstein, majiteľ sa v ňom obesil

Kým príbehy tatranského Heliosu, slávnej Korytnice či ikonického Machnáča nedopadli dobre a z niekdajších preslávených lokalít sú dnes iba ruiny, Slovensko predsa má aj inšpiratívne podnikateľské príbehy, ktoré nezlomili ani ťažké desaťročia. Jeden taký v sebe ukrýva luxusný bratislavský hotel Carlton.

V článku sa dozviete aj: ako vznikol slávny Hotel Carlton;

v ktorej etape bol hotel najslávnejší;

aká tragédia sa s ním spája;

ktoré obdobie bolo pre Carlton najhoršie.

História siaha do 13. storočia

Ak by ste históriu hotela Carlton tipovali do 18. či 19. storočia, mýlili by ste sa. Aj keď si samotná budova prešla rozmanitým a dlhým historickým vývojom, počiatky luxusného bratislavského hotela musíme hľadať už v 13. storočí. Ako uvádza oficiálna stránka hotela, miestni ho vtedy poznali ako hostinec „U Labute“. Podľa portálu BratislavaDeň v roku 1760 hneď vedľa vyrástol takzvaný zájazdný hostinec „U troch zelených stromov“, ktorý pre cestujúcich ponúkal aj stajne.

Po spojení oboch prevádzok to bolo v 18. storočí vychýrené zariadenie s 22 izbami a stajňami pre 120 koní, píše v SuperBrands Yearbook z roku 2018. Vlastníkmi hostinca boli najprv Bayerovci, ktorí sú považovaní za zakladateľov hotelierskej tradície v Bratislave, pričom po nich prišiel v roku 1838 riaditeľ prvej Uhorskej bratislavsko-trnavskej železnice Johann Löwy a dal ho prestavať podľa návrhu staviteľa Ignáca Feiglera ml.

V tom čase sa už dalo hovoriť o prvotriednom hotelovom zariadení, ktoré okrem ubytovania lákalo aj do novej kaviarne. Hotel niesol najprv upravený názov „U troch stromov“, neskôr od Löwyho hotel prebral bohatý vinár barón Jakub Palugay, ktorý ho premenoval na „Zelený strom“ a s touto značkou vybudoval jeho meno v celej Európe. Ako píše Arec, hotel mal po vtedajšej rekonštrukcii tri poschodia.

Silná konkurencia v susedstve

Do Palugayovho hotela chodila zámožná domáca klientela, turisti, ale svoje miesto si v ňom našli aj menej majetní občania vtedajšej Bratislavy, uvádza Historic Hotels of The World. V roku 1860 sa v blízkom susedstve usadila silná konkurencia v podobe hotela National, ktorý vlastnila rodina Spenederovcov. Toto zariadenie ponúkalo 27 izieb, a vďaka nákladnej a do veľkej miery precíznej prestavbe sa z neho stala pompézna budova s veľmi známou kaviarňou Savoy.

Hotel National v roku 1908 kúpil hoteliér a svetobežník Henrich Prüger, ktorý pôsobil v úspešných projektoch v Londýne či New Yorku. Do tej doby Carlton zvládal súperenie s Nationalom pomerne úspešne, v roku 1905 dokonca zriadil prvé slovenské a mimoriadne obľúbené kino, no majetkové zmeny a príchod Prügera všetko zmenil. Vizionár pri konkurenčnom hoteli neskončil a zakrátko odkúpil susedný Gervayov dom. Po smrti Karla Palugaya (syn Jakuba Palugaya z druhého manželstva, pozn. red.) už rodine neostávalo nič iné, iba hotel predať.

Začína sa písať nová kapitola