Parlament sa opäť premenil na šapitó. Schôdza sa ukončila predčasne kvôli antiinterupčnému návrhu

81. schôdza Národnej rady (NR) SR sa skončila predčasne pre predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý „lámal veci cez koleso“. Uviedol to nezaradený poslanec NR SR Miroslav Kollár (Modrá koalícia) na sociálnej sieti.

„Skončili sme skôr, ako sme začali. Kollár chcel vnútiť do programu schôdze ďalší antiinterupčný návrh predložený poslankyňou Annou Záborskou (OĽaNO) v rozpore s rokovacím poriadkom NR SR aj napriek upozorneniu,“ tvrdí Miroslav Kollár. Dodal, že v pléne sa našlo niekoľko poslancov, ktorí takto „znásilnený program“ nepodporili.

„Takto to bude vyzerať až do konca. Som zvedavý, či dnes dokážeme o 17:00 konečne ukončiť túto frašku. Alebo je stratégia bývalého premiéra a ministra financií SR Igora Matoviča (OĽaNO) dotlačiť pani prezidentku SR Zuzanu Čaputovú do úradníckej vlády,“ uviedol Miroslav Kollár.

Čo sa vlastne v parlamente udialo, skvele vysvetlil vo svojom statuse aj poslanec Ondrej Dostál.

O predčasných voľbách sa bude hlasovať o 17:00

Predseda Národnej rady Boris Kollár po zasadnutí grémia vyhlásil 81. schôdzu parlamentu za ukončenú a zvolal novú schôdzu mimo harmonogramu o 17:00, ktorá bude mať jeden bod programu – hlasovanie o uznesení o možnosti predčasných volieb. „Po tomto hlasovaní bude polhodinová prestávka, znova si zvoláme grémium a vyčistíme si tých približne 120 bodov (z 81. schôdze Národnej rady SR, pozn. SITA), ktoré tam sú a dohodneme sa, ktoré zaradíme do ďalšej schôdze, ktorú by sme otvorili na druhý deň,“ povedal Kollár v pléne.