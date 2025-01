Pár žije s dieťaťom na najizolovanejšom mieste na svete. Jazda do najbližšieho mesta trvá 6 hodín, nikdy však nie sú sami

Kým však mnoho rodín žije odľahlým spôsobom života po celé generácie, tento manželský pár sa podujal na cestu dobrodružného života úplne sám a z vlastnej vôle. Amy a Dennis, ktorí opustili mestský život v Massachusetts, by svoje rozhodnutie odsťahovať sa do divočiny nikdy nezmenili.

Aljašská príroda je v mnohom krutá a nehostinná. Na Slovensku si čosi podobné hádam ani nedokážeme predstaviť. Reč je o nesmierne dlhých zimách. O teplotách, ktoré klesajú na mínus 50 stupňov, o svorkách vlkov číhajúcich priamo na priedomí, či o potravinách, ktoré sú vzdialené viac ako 6 hodín jazdy autom.

Ako však prezradili pre portál Daily Mail, pár sa pred odchodom zo spoločnosti dobre pripravil.

Začalo to kurzom konzervovania potravín

Ich prvým krokom bola kúpa prvej usadlosti za 5-tisíc dolárov. Amy tvrdí, že toto obdobie ich života patrí medzi ich najobľúbenejšie.

„Je to ako so všetkým – o niečom si prečítate, zaujme vás to, no kým len čítate, je to všetko len teória. No a potom odrazu vyrazíte von a začnete.“

V tomto období sa naučili ako si vyhriať dom, či to ako uskladňovať potraviny. Navštívili kurzy konzervovania potravín, učili sa fermentovať a stavať príbytky. Po krátkej dobe začali aktívne plánovať ako dosiahnuť svoju cieľovú destináciu – odľahlú Aljašku, ktorá bola napriek príprave čímsi, čo nikdy predtým nezažili.

Po rokoch sú však kruté prírodné podmienky a divá zver jednoducho bežnou súčasťou ich života. Tvrdia, že dôležité je byť neustále v pohybe. Pár loví, rybárči a pestuje. Pečú chlieb, vyrábajú si dokonca smotanu do kávy. Ich príbytok doplnili solárne panely, generátory, mrazničky či zvieratá, akými sú kozy a sliepky.

„Pokiaľ žijete z pôdy, bez výnimky potrebujete aj peniaze. My sme v priebehu rokov prevádzkovali rôzne podniky, niektoré z nich sme zmenili na domáce. Živili sme sa aj predajom nehnuteľností. Pracujeme aj na diaľku a žijeme minimalisticky.“

Súčasťou rodiny je dcéra, sociálny kontakt jej nechýba

Ich najdôležitejším prírastkom je však dcéra Lena, ktorú učia všetko o živote v divočine.

Pár tvrdí, že napriek bývaniu v odľahlej lokalite, ich dcéra nie je ochudobnená ani o sociálny kontakt s rovesníkmi. V komunite, ktorá sa skladá z približne 100 ľudí, sa deti stretávajú, hrajú, a dokonca, navštevujú aj provizórny „školský dom“.

„Je to taká tradičná škola, v jednej miestnosti sa učia deti každého veku, od škôlky po maturantov. Máme viac sociálnych väzieb, než by ste si boli mysleli. Ide o veľmi drobnú komunitu, a tak sa tu a tam neustále niekto objaví, pozve vás na večeru. Pred pár dňami sme takto navštívili suseda, každý niečo uvaril. Takže čo sa týka interakcií, určite sú stále dostupné.“

6-hodinová cesta do mesta

Spoločne chodia aj na ryby a zber plodov. „Zber lesného ovocia je na Aljaške niekde inde. Tu môžete ráno zabehnúť za dom a natrhať si plnú dodávku čučoriedok. Veľa bobúľ pestujeme sami. Výborne nám rastie koreňová zelenina, kapusta, zemiaky, cibuľa, brokolica…“

Pokiaľ potrebujú zdroje z mesta, vyraziť musia na 6-hodinovú cestu autom. V tom prípade vstávajú o tretej ráno.

Najväčším darom je pre nich ohromné množstvo aljašských lososov. Podľa ich názoru, ľudia z mesta si neskutočnú chuť a čerstvosť ryby na Aljaške ani nedokážu predstaviť.

„Jeme veľa diviny. Jeme nesmierne veľa mäsa z lososa, jeho chuť je neuveriteľná. Chutí božsky. Základom našej stravy je los, soby karibu a lososy.“

Na svojich profiloch na sociálnych sieťach sa pár delí o cenné rady, ako môže zažiť trochu aljašskej kultúry každý z nás. Okrem rád na prežitie a tipy na udržiavanie chodu domácnosti mimo civilizácie, prináša pár rôzne recepty a triky, vďaka ktorým majú vybudovanú komunitu desiatok tisíc sledovateľov.