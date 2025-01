Žena žije na jednom z najodľahlejších ostrovov na svete. Býva tam len 50 ľudí, niekedy sa z neho nedá dostať

Malý, vulkanický ostrov Pitcairn – druhý najväčší, a zároveň jediný obývaný, je súčasťou zoskupenia štyroch Pitcairnových ostrovov. Na ostrove žije približne 50 obyvateľov. Jedným z nich je aj mladá žena Torika Christianová, ktorá o ostrove referuje cez svoje sociálne siete.

Článok pokračuje pod videom ↓

Napriek tomu, že geograficky patria ostrovy do regiónu Polynézie, politicky ide o kolóniu Spojeného kráľovstva. Zároveň sú pre svoju polohu v zozname tých najodľahlejších obývaných miest na našej planéte.

O tom, ako sa žije na jedinečnom ostrove, sa so svetom podelila Torika Christianová. Z ostrova pridáva videá a fotografie na svojom profile na sociálnych sieťach TikTok. Vyspovedal ju portál Daily Mail.

Život na ostrove je podľa nej „unikátny“

Podľa Toriky je život na ostrove „unikátny“. Dohromady na ňom žije len približne 50 obyvateľov. Torika hovorí, že podľa nej je to „pravdepodobne najmenšia komunita na svete, takže naozaj každého poznáte ako vlastnú dlaň.“

Pokiaľ máte záujem o život na ostrove, musíte byť pripravení na život v izolácii.

„Keď som vyrastala tu na ostrove, izolácia bola čosi, čo som si nikdy nevšimla, až kým som nestrávila stredoškolské roky v zámorí na Novom Zélande,“ hovorí. „Až tam som zistila, že existuje cesta von, kedykoľvek si poviete. Môžete nastúpiť na let do Austrálie, Ameriky, alebo kamkoľvek si to vaše srdce žiada.“

Na ostrove majú aj školu, no teraz je zavretá. Dôvodom je, že na ostrove sú teraz len dve deti, pričom obidve sa aktuálne vzdelávajú v zámorí.

View this post on Instagram A post shared by Pitkern Islen Enterprises 💙🇵🇳 (@pitkern_islen_enterprises)

Samotný život je podľa Toriky pohodový a tichý. „Ak sa ráno zobudím a je dobré počasie, môžem ísť na ryby. Ak prší, môžem ísť do záhrady alebo zostať doma.“

Aj pracovné nasadenie obyvateľov obišlo dnešnú uponáhľanú dobu. „Pracujeme dosť na to, aby sme si zaplatili účty, ale s hodinovou mzdou 10 novozélandských dolárov (5,57 eura) by sme si v dobrý deň radšej užívali svoj domov a prírodu, ktorou nás Boh požehnal.“

Z ostrova sa dá odísť len raz týždenne

„Máme zásobovaciu loď s názvom Silver Supporter, ktorá premáva každý týždeň. Prichádza vo štvrtok a odchádza v nedeľu s turistami a miestnymi obyvateľmi.“

Takáto cesta podľa Toriky vyjde turistov zhruba 5 500 novozélandských dolárov, alebo približne 3 067 eur. „Pokiaľ nedeľnú loď nestihnete, musíte čakať celý ďalší týždeň.“

Občas sa však toto čakanie môže pretiahnuť až na päť týždňov. „Tá istá loď pláva na Nový Zéland približne každé tri mesiace, aby priviezla poštu, zásoby potravín, zdravotnícky materiál a iný náklad.“

Pitcairn volá po nových obyvateľoch

Ostrov však teraz čelí kríze v dôsledku vyľudňovania. Chce preto prilákať viac ľudí, ktorí by na ňom chceli žiť. „Taká je realita. Ale čo potrebujeme, sú ľudia, ktorí radi žijú v komunite. Nechceme takých, ktorí sem dorazia a izolujú sa a budú sami.“

Hoci Torika uznáva, že predstava komunity sa často v našom svete stretáva s kritikou, sama si takéto negatíva nikdy nevšimla.

„Život tu vám dá skutočný pocit nezávislosti. Na Pitcairne ste všetkým, elektrikárom, mechanikom, staviteľom. Ale pokiaľ niečo z toho neviete, vždy je pri vás niekto, kto vám rád pomôže.“

Torika dodáva, že pre ňu je ostrov rajom na zemi. „Všetkých vítame s otvorenými rukami a ja viem, že pokiaľ by ste tu strávili nejaký čas, už by ste nechceli žiť nikde inde.“