Pápež František zostáva v nemocnici. Nové výsledky testov sú vážnejšie, než sa čakalo

Nové výsledky testov v súvislosti s respiračnou infekciou pápeža Františka prinútili lekárov zmeniť jeho farmakologickú liečbu, oznámil v pondelok Vatikán. V nemocnici pápež podľa neho zostane tak dlho, ako to bude potrebné.

TASR o tom píše na základe správ agentúr Reuters a AP. „Výsledky testov vykonaných v posledných dňoch a dnes preukázali polymikrobiálnu infekciu dýchacích ciest, čo viedlo k ďalšej úprave liečby,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení. Podľa vedcov spôsobuje polymikrobiálne ochorenia zmes vírusov, baktérii, húb a parazitov, píše AP.

„Všetky doteraz vykonané testy poukazujú na komplexný klinický obraz, ktorý si bude vyžadovať primeraný pobyt v nemocnici,“ dodal Vatikán. Riaditeľ tlačového úradu Svätej stolice Matteo Bruni uviedol, že pápež zostáva v dobrej nálade. „Ďakujem vám za náklonnosť, modlitby a blízkosť, ktorou ma v týchto dňoch sprevádzate,“ napísal pápež František v nedeľu na sociálnej sieti X.

Thank you for the affection, prayer and closeness with which you are accompanying me in these days.

