Pamela Anderson s ním bola viackrát, Seagal ho považuje za brata. Putinov vzťah s hviezdami šoubiznisu trvá desaťročia

Herečka a aktivistka Pamela Anderson vedie naozaj kontroverzný život plný zaujímavých udalostí. Naposledy sa opäť na povrch dostali jej niekdajšie vyjadrenia, kde opisuje svoje priateľstvo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. O tom je známe, že sa rád obklopuje nielen svetovými filmovými hviezdami.

Vladimir Putin má ako prezident najväčšej krajiny na svete dvojaké renomé. Zatiaľ čo, najmä dnes, ho jedna strana označuje za krutého diktátora, ktorý nemá kontakt s realitou, na druhej strane je to úplne inak.

Za ostatné roky až desaťročia si totiž dokázal vybudovať vzťah s viacerými známymi osobnosťami z politického, filmového či hudobného priemyslu. Ako pripomína aj Mirror, niektorým dokonca pomohol k vybavovaniu ruského občianstva.

V roku 2013 sa stal občanom Ruska herec Gérard Depardieu a o tri roky neskôr získal ruský pas aj Steven Seagal. Práve hrdina akčných filmov povedal, že rád by považoval Putina za brata. Okrem iného, Putin sa v minulosti stretol a viedol konverzácie či dokonca konzumoval alkohol s Leonardom DiCapriom, Naomi Campbell, Paulom McCartneym či Jackom Nicholsonom.

Aj keď sa Putin stretol s menovanými osobnosťami, dnes má väčšina z nich na agresiu voči Ukrajine diametrálne odlišný názor.

Pamela Anderson, kamarátka a aktivistka

Ďalšou osobou, ktorá sa dôverne krútila okolo ruského prezidenta, bola a aj stále je Pamela Anderson. Dnes 54-ročná tvár Hollywoodu si udržuje vzťah s prvým mužom Ruska až viac než jednu dekádu, čo sama potvrdila v jednom z rozhovorov.

Prvý kontakt mal prebehnúť v roku 2009, kedy sa Pamela usilovne snažila bojovať za práva zvierat a jej cieľom bolo zastaviť masový lov veľrýb i tuleňov. V tom roku mala nákladná loď prevážať tony veľrybieho a tulenieho mäsa cez ruské vody, na čo Pamela reagovala listom priamo Putinovi.

„Napísala som mu a požiadala som ho, aby zastavil dovoz produktov, pretože toto bolo 95 % trhu a to by mohlo potenciálne zastaviť kanadský lov tuleňov a veľrýb, čo je jeden z mojich veľkých cieľov. Tak to urobil a stalo sa nezákonným dovážať produkty z tuleňov a veľrýb dokonca aj do krajiny,“ cituje Andersonovej vyhlásenie Indy100.

Vyjadrenie Pamely sa stalo aj vzhľadom na posledné udalosti veľmi populárne a rýchlo obletelo vďaka TikToku celý svet. Pamela dodala, že samotný Putin ju postupom rokov kontaktoval, aby mu pri jeho prezidentskej inaugurácii v roku 2012 prišla osobne zablahoželať a odovzdať kvety, čo však herečka nespravila.

Bulvár hovorí o vzťahu, ten Pamela komentuje po svojom

„Je pravda, že sme boli spolu niekoľkokrát na rovnakom mieste,“ povedala. Mirror k tejto téme dodal, že na Pamele bolo počas rozprávania o jej vzťahu s Putinom viackrát vidieť akési koketné úškrny.

Pamela tiež hovorí otvorene o vzťahu Spojených štátov amerických a Ruska, pričom jej názor je v tomto prípade jednoznačný. „V Amerike sme naprogramovaní tak, aby sme si mysleli, že ak sa niečo pokazí, je to chyba Ruska,“ načala v rovnaký deň, kedy prebehlo stretnutie medzi Putinom a Donaldom Trumpom.

„Ľudia si myslia, že Rusi sú veľmi strašidelní a stoickí, ale môžu byť veľmi emotívni, veľmi nadšení a chcú robiť správnu vec. Je to nepríjemné. Amerika môže byť veľmi nepríjemná, ako je všetko také protiruské,“ cituje Mirror tieto mierotvorné slová Pamely Anderson.