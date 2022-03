Najohybnejšia Ruska má byť tajnou Putinovou manželkou. Majú mať spolu 4 deti, noviny, ktoré o nich písali, zrušili

Ruský prezident Vladimir Putin sa o svojom súkromí vyjadruje len veľmi sporadicky. Vzhľadom na ruskú cenzúru a negatívne následky pre príliš zvedavé médiá sa oň však ani mnoho ľudí neuzaujíma. Napriek tomu sa však objavili správy, podľa ktorých má Putin manželku a s ňou štyri nepriznané deti, ktoré sa schovávajú na tajnom mieste vo Švajčiarsku.

Vladimir Putin vedie kariérny i súkromný život, o ktorom sa toho veľa nevie. Okrem dostupných faktov o jeho manželke, dvoch dcérach či priznanom majetku je zvyšok ukrytý pod rúškom tajností. A práve aj tieto uvedené fakty sú vlastne veľmi často spochybňované.

Ruský prezident mal podľa dostupných zdrojov jednu manželku Lyudmilu, s ktorou bol ženatý po dobu 31 rokov (1984-2013). S ňou má dve dcéry a svoj život podľa vyjadrení žije primárne z prezidentského platu, ktorý napríklad za rok 2018 predstavoval 119-tisíc eur. V roku 2020 to bolo zasa len 80-tisíc eur, píše Statista.

Neoficiálne sa však Putin označuje za najbohatšieho človeka planéty, ktorého celkový majetok môže mať hodnotu viac než 200 miliárd eur. A podobné zápletky predstavuje aj jeho osobný život.

Najohybnejšia žena v Rusku a prezident bez limitácie moci

O vzťahu dekorovanej gymnastky a prezidenta informoval neznámy zdroj, ktorý sa, prirodzene, chce vyhnúť problémom a následkom tejto obzvlášť citlivej investigatívy. Jeho vyjadrenia citoval napríklad aj britský Mirror.

„Zatiaľ čo Putin útočí na Ukrajinu, útočí na nevinných občanov a spôsobuje utečeneckú krízu, jeho rodina je ukrytá vo veľmi súkromnej a veľmi bezpečnej chate niekde vo Švajčiarsku – aspoň zatiaľ.“

Paradoxne nejde o jeho bývalú manželku s dcérami Mariyou a Katerinou. Rozvod manželstva, ktoré trvalo viac než tri dekády, okomentovala Lyudmila nasledovne: „Naše manželstvo sa skončilo, pretože sa sotva vidíme. Vladimir je úplne ponorený do svojej práce. Naše deti vyrástli, každé z nich si žije svoj vlastný život… a ja naozaj nemám rada publicitu.“

Podľa Daily Mail sa prvé správy o vzťahu Putina a olympioničky Aliny Kabajevovej objavili v médiách ešte v roku 2008. O šesť rokov neskôr sa odporca Kremľa, Alexei Navalny, začal vo zvýšenej miere venovať Putinovi a jeho výdavkom na mimomanželské aktivity, ktoré sa podľa jeho zistení mnohokrát zakrývali pod rôznymi nadáciami a fondmi.

Alina Kabajevová

Meno tejto bývalej športovkyne môže byť známe najmä milovníkom gymnastiky na prelome tisícročí. Práve vtedy bola rodáčka z uzbeckého Taškentu na vrchole svojej kariéry. Alina získala v modernej gymnastike desiatky medailí vrátane olympijského zlata z Atén 2004.

V tom istom roku oznámila ukončenie kariéry, počas ktorej ju viacerí odborníci prirovnávali k nadľudskému talentu a najohybnejšej žene celého Ruska. Aj keď teda plánovala ukončiť aktívnu kariéru ako 21-ročná, v nasledujúcich dvoch rokoch sa ešte zopárkrát objavila na rôznych podujatiach.

Odhodlaná Alina sa už v roku 2005 rozhodla nastúpiť na vlak politickej kariéry. O dva roky neskôr už bola poslankyňou ruskej Dumy za stranu Jednotné Rusko, ktorej predsedom je bývalý prezident, Dmitrij Medvedev.

Alina bola aktívna v politike do roku 2014, kedy zmenila zameranie a stala sa predsedníčkou predstavenstva National Media Group, kde si podľa Daily Mail ročne zarobila vyše 7 miliónov eur.

Tajná svadba s Putinom

Denník Moskovskij Korespondent sa v roku 2008 odhodlal vydať článok, ktorý informoval o tajnej svadbe Kabajevovej s Putinom aj napriek tomu, že v tej dobe bol ešte oficiálne ženatý s letuškou Lydmilou.

Alina aj Putin tieto správy samozrejme vyvrátili, Putin označil zvedavých novinárnov za „tých, ktorí so svojimi nafúkanými nosmi a erotickými fantáziami prenikajú do života iných. Mám súkromný život, do ktorého nepripúšťam zasahovanie. Treba to rešpektovať.“

Moskovskij Korespondent len necelých šesť mesiacov po vydaní tohto článku prestal fungovať a noviny od tejto spoločnosti už nikdy nevyšli.

Podľa zdroja, ktorý otvorene informoval viaceré médiá, sú dnes Putin (69) a Alina (38) rodičmi štyroch detí, dvoch synov a dievčenských dvojičiek.

Tajný úkryt vo Švajčiarsku

Dnes sa nevie s istotou určiť, kde presne sa ruský prezident počas vojenskej agresie na Ukrajine zdržiava, keďže podľa viacerých zdrojov sa miesto jeho pobytu často mení. Mirror však na adresu Putinovej nepotvrdenej manželky píše, že ona aj ich deti sa skrývajú v luxusnej horskej chate vo Švajčiarsku. „Všetky ich deti a aj ona majú, myslím, švajčiarske pasy,“ dodáva zdroj.

Aj keď teda viaceré overené médiá tvrdia, že Putin je partnerom Kabajevovej už dlhé roky, ani jeden z nich vrátane nejakých spojencov v Kremli tento zväzok nepotvrdil. Ako inak, keďže následky by mohli byť minimálne podobné, ako v prípade novín Moskovskij Korespondent.