Pád nikto neprežil, z posledných slov pilotov mrazí: Súd oslobodil Airbus a Air France v prípade havárie z júna 2009

Aj keby sa vyskytli u oboch firiem pochybenia, nedá sa dokázať žiadna príčinná súvislosť medzi týmito nedostatkami a nehodou lietadla, uviedol súd. Lietadlo typu Airbus A330 francúzskej leteckej spoločnosti Air France sa 1. júna 2009 počas letu z brazílskeho Ria de Janeiro do Paríža zrútilo do Atlantického oceánu. Zahynulo vtedy všetkých 228 ľudí na palube, vrátane troch slovenských občanov.

Podľa oficiálneho vyšetrovania haváriu spôsobilo viacero činiteľov, vrátane pochybenia pilota a námrazy na Pitotových trubiciach. Pomocou Pitotových trubíc sa meria rýchlosť lietadla. Prokurátori zodpovednosť za nešťastie pripisovali najmä pilotom, ktorí však pri havárii zahynuli. Spoločnostiam Airbus a Air France hrozili v prípade usvedčenia vysoké pokuty.

Sudca rozhodol, že obe spoločnosti nesú občiansku zodpovednosť a nariadil im odškodniť rodiny obetí. O výške odškodného sa má rozhodnúť v septembri. Spoločnosť Air France už rodiny obetí odškodnila.

Posledné slová pilotov

Ako informuje LADbible, na verejnosť sa po nehode dostali aj posledné slová pilotov tesne pred nárazom lietadla, 58-ročného Marca Duboisa, 37-ročného Davida Roberta a 32-ročného Pierra-Cedrica Bonina. „Stratili sme rýchlosť. Neviem, čo sa deje,“ hovorí jeden z nich. Následne sa automatický pilot odpojil a traja muži boli odkázaní sami na seba.

Dvom pilotom sa na chvíľu podarilo udržať nos lietadla (Dubois v tom čase spal), no dostali sa do problémov, ktoré sa už nepodarilo napraviť ani Duboisovi po tom, čo sa prebral. „Poďme! Ťahaj hore, ťahaj hore, ťahaj hore,“ znel z nahrávky Boninov hlas. „Do ****, havarujeme! To nie je pravda! Čo sa deje?“ kričí zúfalý Robert v posledných sekundách. „Do ****, sme mŕtvi,“ hovorí jeden z pilotov.