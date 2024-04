Ozval sa tresk, potom prišiel záblesk a s ním výkriky hrôzy. Cestujúci v lietadle zažili okamihy ako z hororového filmu

Hoci sa letecká doprava vo všeobecnosti považuje za najbezpečnejšiu, z času na čas aj tu cestujúci zažijú chvíle hrôzy. Nepríjemný let majú za sebou aj pasažieri spoločnosti Delta AirLines počas letu z New Yorku do Atlanty, informuje portál Fox Business.

Obrovský tresk

Airbus A321-200 vyrazil z letiska LaGuardia o 6:56 ráno a malo ísť o pokojný let. Pri klesaní, približne vo výške 3600 metrov, sa však ozval obrovský tresk a potom sa objavil silný záblesk. Do stroja v tej chvíli udrel blesk. Medzi cestujúcimi zavládla úzkosť a ozývali sa výkriky, opisujú ľudia svoj zážitok na Reddite.

Niektorí sa dokonca tak zľakli, že sa lúčili so svojimi príbuznými a písali im správy. Dnešné lietadlá sú však navrhnuté tak, aby podobnú situáciu zvládli. Aby toho nebolo málo, počas letu nastala aj ďalšia núdzová situácia, kedy došlo jednému z pasažierov zle. S úderom blesku to ale nesúviselo.

Všetko sa ale napokon dobre skončilo a piloti so strojom úspešne pristáli na letisku v Atlante, kde na pasažierov už čakal krízový tím vycvičený na takéto situácie. Ku žiadnemu zraneniu napokon nedošlo.