Našli ju, ako sa nahá a sama túla po uliciach: Obľúbená herečka zo známych filmov je opäť v rukách psychiatrov

Bynes môžete poznať z filmov, ako napríklad Čo to dievča chce? alebo Ona je on!. Žiaľ, už dlhší čas ju sprevádzajú problémy. Teraz ju našli nahú potulovať sa v uliciach, mala utrpieť psychotickú epizódu.

Ako informuje Mail Online, 36-ročná Amanda Bynes skončila v rukách psychiatrov. Kedysi populárnu herečku podľa TMZ našli nahú potulovať sa v uliciach Los Angeles. Našťastie, podarilo sa jej zastaviť auto a oznámila šoférke, že utrpela psychotickú epizódu a potrebuje pomoc, následne si ju sama privolala. Amanda bola prevezená na policajnú stanicu a neskôr sa jej ujali psychiatri.

Amandu Bynes môžu lekári aj proti jej vôli držať pod dohľadom 72 hodín (túto dobu je možné predĺžiť). Počas tohto obdobia vyhodnotia jej celkový duševný stav. Bynes si podľa odborníkov, našťastie, nijak neublížila.

V sobotu sa mala herečka zúčastniť podujatia 90´Con, no kvôli bližšie nešpecifikovaným zdravotným problémom napokon neprišla. Na verejnom podujatí sa mala objaviť prvýkrát od marca minulého roka. Nedávno sa ale pre web People vyjadrila, že sa na stretnutie s hereckými kolegami z komediálnej série All That veľmi teší.

Aj keď ju istý čas sprevádzal jeden škandál za druhým a v médiách sa objavila informácia, že jej partner zrušil zásnuby, Amanda sa snažila z problémov vyhrabať. Pracuje na svojom vzdelaní vo sfére módy a dizajnu, a rozhodla sa vytvoriť aj sériu parfumov. V marci v roku 2022 bolo ukončené aj 9-ročné obdobie opatrovníctva, počas ktorého mala Amandine právne záležitosti pod kontrolou jej matka Lynn.

Amanda Bynes has been placed on a psychiatric hold after she was found roaming the streets of Los Angeles naked and alone, TMZ reports.

She reportedly waved a car down and told the driver she was having a psychotic episode, then called 911 herself. pic.twitter.com/GHavkKNb3G

— Pop Base (@PopBase) March 20, 2023