Osud obľúbenej kuchárskej relácie je známy. Na nože sa čoskoro z obrazoviek úplne vytratí

Patrí k najsledovanejším programom súčasnosti, pričom jeho domovská televízia je vďaka nemu na trhu každú stredu bezkonkurenčným lídrom. Relácia Na nože, v ktorej známy šéfkuchár Martin Novák chodí zachraňovať slovenské reštaurácie, sa však už čoskoro z obrazoviek úplne vytratí.

Článok pokračuje pod videom ↓

Koniec jej ale nehrozí, práve naopak. Je jasné, že sledovaný program bude chcieť TV Markíza udržať pri živote čo najdlhšie. Už čoskoro jej ale dôjdu neodvysielané epizódy.

Koniec na dlhšiu dobu

Tých pre túto sezónu – oproti minulým – nakrútila 12. Aj to sa ale ukazuje, že bolo málo. Záujem o reláciu je totiž každú stredu, kedy sa relácia Na nože vysiela, enormný.

Žiaľ, všetko dobré sa raz musí skončiť a inak to nebude ani v prípade stále čoraz populárnejšej reality show. Finále aktuálnej tretej série je na pláne 8. mája, píše web Mediaboom.sk.

Ako portál ďalej informuje, Markíza plánuje reláciu Na nože v rovnakom slote ponechať aj po finále. Reprízovať by mala staršie časti, keďže nové hotové ešte nie sú. No a vyzerá to tak, že na štvrtú sériu si priaznivci kuchárskej reality show počkajú o čosi dlhšie, než si mysleli.

Vystrieda ju iná reality show

Na jeseň sa totiž má do vysielania vrátiť ďalšia populárna reality show, a síce Extrémne premeny s trénerom Marošom Molnárom. Nové epizódy by sa mali vysielať v rovnakom slote, ako sa teraz vysiela Na nože. Možno teda očakávať, že obľúbená reality show sa na obrazovky s novými časťami vráti až na jar 2025.