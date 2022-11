Opustili nás niekoľkí z nich: Zomreli už viacerí obľúbení herci zo sitkomu Priatelia, pripomeňte si ich

Sitkom Priatelia (Friends) dokážu skalní fanúšikovia pozerať stále dookola. Uvedomili ste si však, že posledná 10. séria bola prvýkrát odvysielaná už v roku 2004? Čas je nekompromisný a aj v prípade obľúbeného seriálu platí, že niektoré postavy, ktoré nás v televízii stále rozosmievajú, už nie sú medzi nami. LADbible zhrnul, ktorí sú to.

Pred rokom svet obletela smutná správa o úmrtí herca Jamesa Michaela Tylera, ktorý sa v Priateľoch preslávil ako nezabudnuteľný kaviarnik Gunther, bezhlavo zamilovaný do Rachel. Hercovi v roku 2018 diagnostikovali rakovinu prostaty v pokročilom štádiu, informovala televízia Sky News. Boj s touto chorobou v roku 2021 prehral.

Na svojho priateľa si svojho času zaspomínali aj Jennifer Aniston či Courtney Cox, predstaviteľky Rachel a Monicy.

Rok predtým mnohých fanúšikov obľúbených sitkomov zasiahla správa o úmrtí Conchaty Ferrell, ktorá je predovšetkým známa vďaka seriálu Dva a pol chlapa (Two and a Half Men), kde stvárnila svojráznu Bertu. Objavila sa však aj v Priateľoch, kde si zahrala sudkyňu, ktorá rozhodovala o anulovaní manželstva Rachel a Rossa.

Správu o jej úmrtí priniesol CNN a herečkin manažér Dan Spilo sa vyjadril, že na ňu bude spomínať ako na „úžasnú, dobrosrdečnú a silnú ženu“.

Počas svojej kariéry získala Conchata Ferrell tri nominácie na cenu Emmy, dve z toho boli za seriál Dva a pol chlapa (Two and a Half Men). Okrem filmov a seriálov sa venovala aj divadlu.

Conchata Ferrell was in FRIENDS. #RIP Berta. You be cool and keep those snide remarks coming in heaven pic.twitter.com/fmHyYDtjFV

