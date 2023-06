Opäť môžete zarobiť takmer 2-tisíc eur. Finančná správa zverejnila ďalšie nové pracovné ponuky

Finančná správa Slovenskej republiky má v poslednej dobe zrejme nedostatok zamestnancov, a tak po veľkom nábore spred týždňa teraz robí ďalší.

Finančne najviac atraktívnou ponukou je pozícia aplikačného špecialistu IT, kde si viete zarobiť okolo 1 800 eur mesačne. Ďalej však toto miesto ponúka prídavok za výsluhu rokov v maximálnej výške až 629 eur, no ten sa posudzuje individuálne.

Viaceré voľné miesta

Pozícii vyhovuje uchádzač s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ideálne v oblasti IT. Ďalej musí ovládať operačné systémy Windows a Linux, základy Javy, anglický jazyk, či byť bezúhonný.

Finančná správa však ďalej hľadá napríklad aj administrátora IT s miestom výkonu na riaditeľstve v Bratislave. Plat by sa v tomto prípade pohyboval na úrovni okolo 1 300 eur, plus prídavok za výsluhu rokov. Uchádzač nemusí ovládať náročné programovanie. Stačí, ak bude pokročilý v oblasti MS Office.

Ďalej sa hľadá správca, ktorého úlohou by bolo „Spracovávanie daňových priznaní, prehľadov a hlásení zo závislej činnosti a ďalších daňových dokumentov vrátane výziev na ich podávanie alebo na odstraňovanie nedostatkov v nich,“ píše Finančná správa. Miestom výkonu práce by bola taktiež Bratislava. Veľmi podobná voľná pracovná pozícia je však aj v Piešťanoch.

Ak ste skôr analytický typ, riaditeľstvo v Banskej Bystrici hľadá aj metodika daní. Jeho úlohou bude vypracovávanie odborných stanovísk, metodických pokynov a usmernení, vypracovávanie analytických výstupov, zastupovanie finančnej správy a podobne. Mesačná odmena pre metodika daní je vo výške 1 143 eur.

Finančná správa Slovenskej republiky je orgán štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Jeho úlohou je výber daní a cla, ochrana ekonomických záujmov štátu či výdavkovej časti štátneho rozpočtu.