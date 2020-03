Olympijské hry v Tokiu sa posúvajú: Uskutočnia sa až v roku 2021

Oficiálne potvrdenie prišlo len krátko po tom, ako odloženie navrhlo hostiteľské Japonsko. Predseda vlády Šinzo Abe po telefonickom rozhovore s prezidentom MOV Thomasom Bachom zdôraznil, že pre pandémiu nového koronavírusu nehrozí úplné zrušenie podujatia. Najväčšie športové podujatie sa malo pôvodne konať od 24. júla do 9. augusta 2020. Informovala o tom agentúra AP.

Podľa Abeho by sa mali OH uskutočniť najneskôr v lete 2021 ako dôkaz víťazstva sveta nad koronavírusom. „Navrhol som, aby sme ich odložili približne o rok. Prezident Bach stopercentne súhlasil,“ citovala Abeho agentúra AFP. V Tokiu sa malo predstaviť cez 11.000 športovcov z 206 krajín sveta, ktorí mali súťažiť v 33 športoch a 50 disciplínach.

MOV dlho držal líniu, že OH sa napriek rozsiahlemu šíreniu koronavírusu, hromadnému rušeniu iných vrcholových podujatí a celosvetovým cestovateľským obmedzeniam uskutočnia v pôvodnom termíne 24. júla až 9. augusta.

Špeciálne opatrenia či rokovania o preložení na neskorší termín neinicioval ani v polovici marca. Vedenie MOV preto čelilo veľkej kritike zo strany športovcov, úradov i samotných členov MOV.

Tá sa postupne stupňovala, pridávali sa popredné národné výbory po celom svete a postupne zmenili svoj postoj aj organizátori. MOV prihliadal aj na ekonomické aspekty odkladu. Rozpočet OH je vyše 12 miliárd amerických dolárov, tri mali dať sponzori z Japonska. Jednou z možností bolo, že by sa OH konali bez divákov, čo by znamenalo stratu 800 miliónov USD.

MOV prvýkrát potvrdil, že sa zaoberá odložením hier 22. marca a oznámil, že rozhodne do štyroch týždňov. Bol však pod tlakom, aby prišiel s verdiktom oveľa skôr. Na telefonickej konferencii sa zúčastnila aj tokijská guvernérka Juriko Koikeová, tá informovala, že napriek ročnému posunu sa podujatie bude naďalej nazývať Tokio 2020. Ide o prvé odloženie najväčšieho športového sviatku v histórii, doteraz došlo iba k ich zrušeniu počas svetových vojen, v rokoch 1916, 1940 a 1944.

V Japonsku evidovali k utorku vyše 1100 prípadov ochorenia COVID-19 a 42 mŕtvych. Celosvetovo je v 196 krajinách/územiach potvrdených viac ako 390.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 17.000 osôb.