Portál Lonely Planet zostavil rebríček 20 najlepších termálnych kúpalísk v Európe. Dostalo sa tam aj Slovensko

S prichádzajúcim letom a stúpajúcimi teplotami čoraz viac ľudí myslí na balenie kufrov a pripravuje plavky. Ak sa chcete okúpať, nemusíte cestovať do vychytených prímorských destinácií. Európa je plná termálnych prameňov, vďaka ktorým si vodu užijete aj bližšie k domovu. Toto je 20 najkrajších, ktoré môžete toto leto navštíviť.

V článku sa dozviete aj: Kam sa chodí kúpať Armani

V ktorých kúpeľoch v Európe je najteplejšia a najchladnejšia voda

Kam sa vybrať do kúpeľov na Slovensku

Modrá lagúna, Island

Portál Lonely Planet do zoznamu 20 najkrajších termálnych prameňov zaradil Modrú lagúnu na Islande. Leží približne 30 minút cesty od Reykjavíku a aj keď dokonale zapadá medzi krásy Islandu, v skutočnosti je lagúna vytvorená ľudskou rukou. Podľa portálu Blue Lagoon sa však jednoznačne radí medzi divy sveta a poskytuje priestor na dokonalý odpočinok.

Kúpele Thermae Bath Spa, Bath, Anglicko

Jedinečný zážitok, a to najmä pre milovníkov romantiky, sľubujú aj termálne kúpele v anglickom meste Bath. História termálnych liečivých kúpeľov siaha až do roku 863 pred naším letopočtom. Nájdete tu bylinné parné sauny, ale aj strešný bazén s dychberúcim výhľadom.

Jazero Hévíz, Maďarsko

Ako informuje portál Hévíz, rovnomenné jazero u našich maďarských susedov je najväčším termálnym jazerom pod holým nebom na svete (takým, ktoré je vhodné aj na kúpanie). Liečivá voda v jazere dosahuje teplotu 38° C, okúpať sa tu teda môžete nielen počas letných mesiacov, ale aj v chladnejších obdobiach.

Bains de Dorres, Francúzsko

Len kúsok od hraníc so Španielskom nájdete sírnaté francúzske kúpele Bains de Dorres. Voda dosahuje teplotu 37 až 40° C a hostia si počas kúpania môžu užiť nádherný výhľad na okolité údolia. Kúpele sa totiž nachádzajú vo výške 1 450 metrov nad morom.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa offlaure (@offlaure66)

7132 Therme Vals, Švajčiarsko

Kúpele 7132 Therme Vals sú síce minimalistické, no jednoznačne očarujúce. Vybudované sú z 60 000 platní valského kremenca. Dokonca si získali štatút chráneného kultúrneho dedičstva, píše portál 7132. Vo vode dosahujúcej 30° C sa môžu hostia osviežiť aj počas nočného kúpania.

Palia Kameni, Grécko

Pramene na gréckom vulkanicom ostrove Santorini sú príznačné svojím medeným sfarbením. Ako informuje portál Santorini, dostanete sa sem len loďou. Liečivé bahno a teplá voda, v ktorej sa môžete okúpať, však určite stoja za to.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Gemma Khawaja (@gemma__khawaja)

Kúpele Széchenyi, Maďarsko

Budapešť je okrem iného známa aj ako mesto kúpeľov. Nájdete tu aj kúpele Széchenyi, kde si na svoje príde naozaj každý. Hostia sa môžu dosýta vykúpať v 18 bazénoch, alebo sa vypotiť v 10 saunách.

Kaiser-Friedrich-Therme, Nemecko

Kúpele Kaiser-Friedrich-Therme očaria aj milovníkov histórie, sú totiž postavené na mieste, kde sa kedysi nachádzala staroveká rímska sauna. Takmer nepoškodené prežili kúpele dokonca aj druhú svetovú vojnu. Minerálna voda je vhodná nielen na kúpanie, ale v malých množstvách aj na pitie, píše portál Travel Guide.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kerstin Schomburg (@kerstin.schomburg.photo)

Karlovy Vary, Česko

Aj v susednom Česku sa nachádzajú kúpele, ktoré jednoznačne stoja za návštevu. Ako informuje portál Karlovy Vary, pýšia sa najvyššou koncentráciou liečivých prameňov na svete. Z mnohých z nich sa môžete aj napiť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Karlovy Vary (@karlovyvarycz)

Hammam Al Ándalus, Španielsko



Kúpele Hammam Al Ándalus sú ako stvorené na oddych po celodennom skúmaní krásnych zákutí Španielska. Portál Hammam Cordoba odporúča vyskúšať teplé bazény, horúce sauny, ale aj studenú miestnosť, kde teplota poklesne aj na 17° C. Liečivú silu vody, tepla a chladu pocítite takmer okamžite v celom tele.

Laugarvatn Fontana, Island

Aj kúpele Laugarvatn Fontana sa nachádzajú len niekoľko desiatok kilometrov od Reykjavíku. Piesok v geotermálnom jazere Laugarvatn údajne pomáha uľaviť od bolesti pri artritíde. Ak sa sem niekedy vyberiete, čerešničkou na torte je možnosť zazrieť polárnu žiaru.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Moon Cody (@travellingweasels)

Pantelleria, Taliansko

Na toto miesto sa chodí kúpať aj módny návrhár Giorgio Armani. Hovorí sa, že liečivá voda v týchto prírodných kúpeľoch pomáha nielen pri artritíde, ale aj pri reumatických bolestiach. Ako píše portál Italian Traditions, v obdobiach, kedy prší menej, ľudia využívajú nielen horúcu vodu z prameňov, ale aj bahno bohaté na minerály.

P amukkale, Turecko

Turecké Pamukkale patria medzi tie známejšie destinácie. V preklade „hodvábny zámok“ je miestom, kam chodia ľudia s najrôznejšími zdravotnými ťažkosťami. Terasovité horúce pramene však poskytujú aj nezabudnuteľný estetický zážitok.

Caldea, Andorra

Ako sa dozvedáme z portálu Caldea, toto nie sú tradičné kúpele. V najväčšom kúpeľnom komplexe na juhu Európy nájdete bazény plné liečivej sírnatej vody. Tá pomôže nielen ľuďom túžiacim po oddychu, ale aj takým, ktorí to trochu prehnali s alkoholom a potrebujú sa vyliečiť z povestnej „opice“.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Caldea (@caldea_andorra)

Rogner Bad Blumau, Rakúsko

Kúsok raja na Zemi nájdete aj v susednom Rakúsku. Voda do kúpeľov Rogner Bad Blumau priteká z dvoch liečivých prameňov. Na svoje si prídu aj milovníci sauny. Ako píše portál Blumau, odpočinúť si tu môžete dokonca aj v soľnej jaskyni.

Chateau des Thermes, Belgicko

Voda do Chateau des Thermes priteká z toho najhorúcejšieho prameňa v Belgicku. S kožnými ochoreniami pomáha nielen liečivý termálny bazén, ale aj soľná chatka. Aby toho nebolo málo, súčasťou belgických kúpeľov je aj reštaurácia, ktorá ponúka nezabudnuteľný kulinársky zážitok v podobe vyberaných francúzskych jedál.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Château des Thermes (@chateau_des_thermes)

Terme di Saturnia, Taliansko

Opäť sa vraciame do Talianska. Ako informuje portál Lonely Planet, vďaka vulkanickým prameňom si voda v týchto kúpeľoch udržiava príjemnú teplotu 37,5° C. Okrem toho rezort ponúka návštevníkom aj liečivé bahenné kúry.

Klevevška Toplica, Slovinsko

Kúpele v slovinskom mestečku Klevevž lákajú najmä tých, ktorým neprekáža chladnejšia voda. Ako píše Total Slovenia News, tá tu dosahuje teplotu len 20° C. Ak by ste sem niekedy zavítali, určite uznáte, že kúpať sa s výhľadom na zámok obklopený čarokrásnou prírodou určite stojí za to.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Blaž Polajžer (@blazpolajzer)

Aqua Dome, Rakúsko

Termálny prameň, ktorý napája tieto kúpele, bol objavený v 16. storočí, no okolo roku 1960 vyschol. V roku 1997 bol tok obnovený a dnes si vďaka tomu môžete oddýchnuť aj vo vonkajších „levitujúcich“ bazénoch. Lákadlom je aj „mesačné“ kúpanie, ktoré si hostia môžu užívať každú piatkovú noc.

Piešťany, Slovensko

Ako sa hovorí, to najlepšie na záver. Aj na Slovensku máme poklady, ktoré v tomto zozname nesmú chýbať, patria medzi ne napríklad kúpele v Piešťanoch. V najväčšom kúpeľnom meste na Slovensku si okrem liečivej vody užijete napríklad aj kúry so sírnym bahnom. Nehovoriac o krásnom prostredí, v ktorom sa kúpele nachádzajú.