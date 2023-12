Okamžite si choďte pozrieť nový film s Juliou Roberts, ktorý ovládol Netflix: Ľudia ho pozerajú v húfoch

Streamovaciu službu Netflix ovládol ďalší filmový hit. Je ním novinka s názvom Leave the World Behind s Juliou Roberts v hlavnej úlohe. Nachádza sa na prvom mieste sledovanosti prakticky na celom svete už niekoľký deň v rade, no kým niektorí diváci sú z filmu nadšení, ďalších veľmi neohúril.

Čísla FlixPatrolu jasne ukazujú, že Leave the World Behind je veľkým hitom a ľudia sa na snímku „vrhajú.

Spadá do žánru drámy a trileru a ukazuje manželskú dvojicu, ktorá si prenajme na víkend luxusný dom s nádherným bazénom. Spoločnosť im robia aj ich deti. Nezostanú však v tomto kruhu, pretože ich uprostred noci čaká návšteva, ktorá hľadá útočisko pred kybernetickým útokom — toto spomína distribútor a viac vám prezrádzať nebudeme, aby sme vám nepokazili zážitok zo sledovania.

Láka hereckým obsadením

Okrem slávnej hollywoodskej herečky môžete vo filme vidieť Mahershala Aliho, Ethana Hawkeho a ďalšie známe tváre. Vychádza z knižnej predlohy Rumaana Alama a pod režisérskou taktovkou Sama Esmaila, ktorý stojí napríklad za seriálmi Mr. Robot alebo Homecoming.

Niektorí diváci boli z novinky prekvapení veľmi pozitívne, no ďalší ani až tak nie. Svedčia o tom hodnotenia divákov. Na ČSFD snímke svieti 68 %, čo ju síce neradí do červenej kategórie, no zďaleka to nie je najhoršie. Na IMDb obstála s hodnotením 6,6/10.

Vtiahol divákov do deja

Diváci chvália herecké obsadenie filmu, ale obdivujú aj režiséra, ktorý za ním stojí.

„Milujem tento film, ani neverím, že má dve hodiny. Pripútal ma k obrazovke a určite ho radím medzi moje obľúbené,“ zdôveril sa jeden z nich.

„Práve som ho dopozeral a je vážne dobrý,“ podotkol niekto ďalší. Ak vás teda zaujal, aj tu platí, že bude najlepšie, ak si urobíte vlastný názor.