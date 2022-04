Ofenzíva už začala, Moskva v oblasti hromadí svoje sily. Do Donbasu mieri ruská vojenská kolóna

Do východoukrajinského regiónu Donbas smeruje z ruského územia vojenská kolóna. Referuje o tom spravodajský web CNN, ktorému sa podarilo geolokalizovať video zdieľané v pondelok na sociálnych sieťach.

Podarilo sa mu zistiť, že kolóna sa nachádzala neďaleko osady Matvejev Kurgan v Rostovskej oblasti a vozidlá boli orientované na severozápad, v smere na Donbas.

Poradca ukrajinského ministra vnútra Vadym Denysenko v pondelok varoval, že ofenzíva Ruska v Donbase sa už začala a dodal, že Moskva v oblasti naďalej hromadí svoje sily.

Russian naval infantry battalion-sized unit with BTR-80/82-A APCs on the way to the Donbas region.

The video was filmed in the town of Matveev Kurgan in the Rostov Oblast.

Novatek gas station spot pic.twitter.com/jBOOgvj3oL

— worldnews24u (@worldnews24u) April 12, 2022