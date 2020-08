Pozná ich takmer každý, mnohí ich dokonca aj pravidelne (alebo aspoň občas) využívajú. Nad ich názvami sa však len málokto skutočne zamyslel.

Ako prišli k svojim menám či názvom tie najznámejšie značky sveta? Vybrali sme 10 najzaujímavejších príbehov, ktoré možno prekvapia aj vás.

Apple

Spoločnosť Apple si najmä v poslednom desaťročí získala srdcia užívateľov smartfónov. Neboli to však mobilné telefóny, čím prvotne prerazila. Milovníci značky s jedným z najznámejších log na svete veľmi dobre vedia, že to boli práve počítače a softvérové riešenia, ktorými sa táto firma preslávila najviac. Prečo však práve Apple?

Apple Computer Company, čo bol pôvodný názov spoločnosti, je na trhu už neuveriteľných 44 rokov a od tej doby si dokázal získať prvenstvo hneď v niekoľkých technologických pokrokoch. O tom, ako značka vznikla, sa môžete dočítať na rôznych miestach internetu či v odbornej literatúre. O čom sa však dlhšie vedelo len veľmi málo, bol príbeh, ktorý stál za vznikom samotného názvu technologického giganta.

Stojí za ním jeden z trojice zakladateľov Steve Jobs, Steve Wozniak a Ronald Wayne. Práve prvý menovaný k nemu prišiel počas dní, keď držal frutariánsku diétu a navštívil jablkovú farmu. Práve tu si uvedomil, že názov „Apple“ (v preklade „jablko“) znie „zábavne, temperamentne a vôbec nie zastrašujúco“ zároveň. A to bolo dôležité pre značku, ktorá toto všetko chcela svojim spotrebiteľom ponúkať – chytré, zábavné a nové technológie, ktoré budú navyše jednoduché na ovládanie, a preto sa ich žiadny nováčik nemusí báť. Jobs celý príbeh opísal v jeho autobiografii, z ktorej sa môžete dozvedieť aj ďalšie zaujímavé a pre mnohých doposiaľ neznáme informácie.

Lego

S najznámejšou stavebnicou na svete prišli taktiež do styku už mnohí. Jej vynálezcom bol už v roku 1949 Dán Ole Kirk Christiansen, ktorému sa z jednoduchej veci podarilo vybudovať jednu z najznámejších značiek na svete. Čo však možno mnohí nevedia, je pôvod názvu Lego.

Tu sa naskytajú až dva príbehy, ako Lego prišlo k svojmu menu. Oficiálna verzia hovorí o kombinácii dvoch dánskych slov „Leg Godt“, čo v preklade znamená „dobre sa pohrať“.

Pôvod názvu Lego však mnohí našli aj latinčine. Práve slovo „lego“ totiž v tomto „mŕtvom jazyku“ znamená „dávať dokopy“ alebo „skladať“. Spoločnosť Lego však túto verziu príbehu názvu značky označila za absolútnu náhodu a vysvetlila, že zakladateľ spoločnosti The Lego Group dal meno dokopy práve spojením slov „Leg godt“.

IKEA

Ďalšou škandinávskou značkou v našom zozname je azda najznámejšia švédska spoločnosť vyrábajúca dizajnový nábytok. IKEA bola založená v roku 1943 mužom menom Ingvar Kamprad a spoločnosť dodnes patrí medzi popredných a najpopulárnejších výrobcov nábytku na svete. Za tento úspech IKEA vďačí aj skvelému marketingovému tímu, ktorý značku dostáva neustále do popredia nezvyčajnými kampaňami.

Každopádne, názov IKEA je vlastne akronymom, teda slovom, ktoré bolo zložené zo začiatočných písmen alebo slabík viacerých slov. V prípade IKEA ide o meno a priezvisko zakladateľa spoločnosti Ingvara Kamprada. Čo však to EA na konci? To sú začiatočné písmená mena dediny, odkiaľ pochádzal – Elmtaryd Agunnaryd.

Durex

Rovnako ako IKEA, má na konte pomerne slušné množstvo kreatívnych reklamných spotov aj najznámejší výrobca kondómov. Ako o kreatívnom sa však nedá hovoriť o názve spoločnosti.

Spoločnosť Durex bola založená v roku 1915 mužom menom L. A. Jackson ešte pod názvom London Rubber Company. Tá sa spočiatku zaoberala len predajom dovezených kondómov a holičských potrieb. Neskôr (v roku 1929) však začala s výrobou tých vlastných. Postupom času sa jej podarilo vyprofilovať na firmu, ktorá vyrába najkvalitnejšiu a najznámejšiu pánsku ochranu pred neželaným otehotnením.

No a čo teda ten názov? Názov Durex priamo odkazuje na anglické slová, ktoré symbolizujú najdôležitejšie vlastnosti ich kondómov – teda Durability (pevnosť), Reliability (spoľahlivosť) a Excellence (znamenitosť). Celkom nuda, no nie?

Spotify

Nebola jednou z prvých, ale podarilo sa jej vypracovať na tú najznámejšiu a najpoužívanejšiu. Streamovacia služba Spotify je bez pochýb najväčším hráčom na poli streamovacích služieb poskytujúcich široký katalóg hudby a podcastov a neustále sa rozširuje. Zaujímal sa však niekedy niekto z vás, čo vlastne názov tejto spoločnosti má symbolizovať?

Aj v prípade mena Spotify sa tvorcovia pohrali s viacerými variantami. Služba bola založená v októbri 2008 v Štokholme a jej názov vzišiel z brainstormingu počas jednej z prvých porád. Názov Spotify je tak len jednoduchou hrou so slovíčkami „spot“ (miesto, plocha) a „identify“ (identifikovať). Vo svojej podstate tak definuje to, čo užívatelia na Spotify najviac využívajú – vďaka službe teda majú možnosť nájsť (identifikovať) nekonečno hudby na jednom mieste. Aké jednoduché a kreatívne.

Amazon

Aj okolo názvu jedného z najstarších a najväčších internetových obchodov sa vedú neustále diskusie. Ako vznikol a čo má symbolizovať?

Amazon.com, Inc. od svojho založenia a vzniku v roku 1994 výrazne rozšíril pole svojej pôsobnosti (dnes už napríklad aj produkuje filmy a seriály na vlastnej streamovacej službe Prime Video či vyrába elektroniku), čo nekonečné možnosti názvu spoločnosti len podčiarkuje.

Jedným z mnohých príbehov, ktoré generálny riaditeľ Amazonu Jeff Bezos neustále okolo názvu svojej firmy hovorí, je tento: Pre svoju spoločnosť chcel názov začínajúci na písmeno „A“, ktoré malo evokovať niečo veľké. Meno najväčšej rieky sveta Amazonky (angl. Amazon) mu preto prišlo ako veľmi vhodné. Nehovoriac o tom, že práve písmeno „A“ na začiatku názvu poskytuje príležitosť byť vo vyhľadávačoch na popredných miestach.

Netflix

A čo najznámejšia spomedzi streamovacích služieb poskytujúcich audiovizuálny obsah? Netflix začínal ako online videopožičovňa v roku 1999 (spoločnosť bola založená o dva roky skôr) s 30 zamestnancami a 925 titulmi na vypožičanie. Odvtedy sa mu podarilo vypracovať na jednu z najúspešnejších značiek na poli streamovacích služieb, pričom pôsobivé je aj ich producentské portfólio, vďaka ktorému sa tešia aj z niekoľkých prestížnych ocenení, vrátane Oscara. Prečo sa ale Netflix volá práve Netflix?

Rovnako ako v prípade Spotify, aj tu ide o hru so slovíčkami. Zakladatelia spoločnosti chceli spojiť anglické slovíčko pre film so slovom internet, keďže existovali len online a zaoberali sa požičiavaním filmov. So slova „internet“ si teda prepožičali posledné tri písmená „net“ (v preklade „sieť“) a flix je skrátená verzia slovíčka „flicks“, ktorým sa v Amerike označujú slangovo filmy. Voilá – názov spoločnosti Netflix bol na svete.

Google

Podobne ako mnoho ďalších úspešných internetových firiem súčasnosti, aj najpoužívanejší vyhľadávač a pomocník so všetkým na svete, Google, začínal v garáži. Ktovie, či si jeho zakladatelia Larry Page a Sergey Brin v roku 1998 uvedomovali potenciál toho celého. Aj vďaka svojej šikovnosti však dnes patria medzi najbohatších ľudí na svete. A príbeh o tom, ako Google založili, pozná každý. Čo teda názov tejto spoločnosti?

Opäť je to viac než jednoduché – názov „Google“ pochádza zo slovíčka „googol“, ktoré je vlastne slovným vyjadrením čísla 10100 – teda možno ho zapísať ako jednotku a sto núl. Tým apelovali na nespočet možností, ktoré vám tento vyhľadávač dokáže na internete vyhľadať po zadaní jednoduchých hesiel (samozrejme, nie vždy).

Zaujímavé tiež je, že „googol“ je číslo väčšie, ako odhadovaný počet atómov v celom doposiaľ známom vesmíre.

Lidl

Nemenej zaujímavý je aj príbeh názvu nemeckej siete supermarketov Lidl. História tých sa datuje až do roku 1930, kedy si muž menom Josef Schwarz otvoril prvé potraviny a vybudoval sieť diskontov. Jeho syn Dieter Schwarz chcel v podnikaní s obchodmi pokračovať, avšak s trošku pozmenenou filozofiou. Ako sa ale zo Schwarza stal Lidl?

Jeho otec pri podnikaní spolupracoval s Ludwigom Lidlom a keďže Sschawarz mladší chcel zachovať odkaz svojho otca (aj keď v pozmenenom podnikateľskom pláne) aspoň nejako, rozhodol sa odkúpiť za 1000 mariek meno jeho spoločníka. Prečo? Jednoducho nechcel, aby sa sieť jeho obchodov volala Schwarz Markt, čo v preklade znamená „čierny trh“.

Interez

K názvom známych značiek pridávame aj vlastnú. Obľúbený web Interez vznikol v roku 2014 ako čistá zábava partie kamošov. Za dva roky existencie sa dokázal vyprofilovať na jeden z najčítanejších slovenských portálov pre mladých ľudí v unikátnej cieľovej skupine ľudí 18-34 rokov, ktorí sa zaujímajú najmä o cestovanie, ekológiu, vedu či lokálne témy. A ako prišiel Interez k svojmu názvu?

Ako vysvetlil jeden zo zakladateľov webu, portál chceli pôvodne nazvať ako “Interes”, teda “záujem”. Táto doména však už bola zaregistrovaná. Hlásku „s“ na konci slova však vymenili za „z“ a názov bol na svete.