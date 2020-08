Odteraz môžete mať rovnaký aj vy: Tento obchod začne predávať slávny gauč zo seriálu Priatelia, ujde sa každému

Patríte k fanúšikom seriálu Priatelia (Friends) a vždy ste túžili zistiť, aké to asi bolo sedieť na slávnom gauči v kaviarni Central Perk? Zdá sa, že dostať sa k tomuto zážitku bude omnoho jednoduchšie než doteraz. Onen gauč, ktorý sa 10 rokov objavoval na televíznych obrazovkách, totiž teraz môžete vlastniť. E-shop s darčekovými predmetmi započal jeho sériovú výrobu a od decembra ho začne komerčne predávať.

Nebude to však lacná záležitosť. Legendárna pohovka z ešte legendárnejšieho seriálu má sama o sebe vysokú hodnotu. Tá, ktorá sa pravidelne objavovala na obrazovke televíznych prijímačov dokonca nevyčísliteľnú. Úplne podobnú repliku však najnovšie podľa webu Unilad začne predávať britský e-shop.

Gauč, na ktorom každý túži sedieť

I Want One of Those (IWOOT) je názov e-shopu, ktorý ponúka rôzne dizajnové vecičky a darčekové predmety. Samozrejmosťou sú aj predmety s popkultúrnou tematikou, vrátane seriálu Priatelia, ktorý všetci tak dôverne poznáme.

Od decembra tento e-shop však do predaja pustí aj novinku, ktorou doslova zničí konkurenčné predajne s nábytkom. Sériovo vyrobí slávny gauč z kaviarne Central Perk, na ktorom šestica priateľov trávila každú voľnú chvíľu. Dizajnovým kúskom si tak budete môcť ozdobiť aj svoju vlastnú obývačku.

Len pre ozajstných fanúšikov Priateľov

IWOOT si veľmi dobre uvedomuje ziskový potenciál tohto štýlového gauča a aj keď sa naň nepomestí veľa ľudí (miest na pohodlné sedenie sú tri), pýta zaň nemalú čiastku. Realistická replika stojí 1 999,99 libier (zhruba 2 211 eur). Objednať si ho môžete z ktoréhokoľvek miesta na svete, potrebné je však doplatiť poštovné a balné. To je – aj vzhľadom na veľkosť objednávky – cenovo pomerne prijateľné. Na Slovensko zaň zaplatíte len 6,99 libier (zhruba 7,73 eur). Gauč si ale budete musieť do bytu vyniesť svojpomocne.

Britský e-shop začne s odosielaním prvých objednávok od 1. decembra tohto roku. Ak si teda chcete spraviť predčasnú radosť k Vianociam, máte jedinečnú príležitosť.

IWOOT okrem iného ponúka s motívom seriálu Priatelia aj ďalšie vecičky. Od tematických šálok, tričiek, cez vankúše, deky až po rohožky do kúpelne s potlačou. Ako bude replika gauča vyzerať, si môžete pozrieť v galérii nižšie. Objednávku môžete uskotočniť prostredníctvom tohto webu.