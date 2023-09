Odhalenie pohlavia bábätka sa zmenilo na horor. Pilot malého lietadla prišiel o život

Odhalenie pohlavia ešte nenarodeného bábätka je udalosť, ktorá sa spája s nádhernými spomienkami. To však zrejme neplatí v prípade rodiny z mesta San Pedro v Mexiku. Na oslave totiž prišiel o život pilot malého lietadla, informuje Unilad.

Budúci rodičia sa v sobotu 3. septembra rozhodli usporiadať veľkolepú párty, na ktorej chceli pompézne odhaliť pohlavie svojho bábätka. Súčasťou oslavy bol aj prelet malého lietadla. To malo pomocou farebného prášku naznačiť, či sa rodičom narodí chlapec alebo dievčatko.

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023