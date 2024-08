Odborník zverejnil znepokojujúcu správu pre rodičov: Ak vláda nič neurobí, v roku 2025 prídu o peniaze

Podľa odborníka Jozefa Mihála môžu v roku 2025 rodičia čeliť výraznému problému. Ak vláda nič neurobí, väčšina rodín s nezaopatrenými deťmi príde o peniaze. Môžu za to nižšie daňové bonusy na deti a teda aj nižší príjem.

Jozef Mihál o tom informoval na svojej stránke. „Pripomeňme si, že do konca roka 2024 ešte platia sumy: 140 eur mesačne na dieťa vo veku do 18 rokov, 50 eur mesačne na dieťa vo veku od 18 rokov do 25 rokov. Od januára 2025 platia sumy: 100 eur mesačne na dieťa vo veku do 15 rokov a 50 eur mesačne na dieťa vo veku od 15 rokov do 25 rokov,“ napísal.

Prídu o peniaze

Okrem toho tiež platí princíp, podľa ktorého je daňový bonus najviac 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati, 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch a napríklad 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch. Maximálna možná suma sa určuje „z čiastkového základu dane z príjmov zamestnanca alebo čiastkového základu dane z príjmov SZČO, alebo z úhrnu týchto čiastkových základov dane oprávnenej osoby (rodiča)“.

Jozef Mihál tiež zverejnil tabuľku, v ktorej si môžete pozrieť, aký vplyv to na vás bude mať. Ako tiež upozornili ľudia v komentároch, po zvýšení daňového bonusu sa pred rokmi výrazne zvýšili aj rôzne poplatky v samosprávach.

„Po výraznom zvýšení daňového bonusu sa výrazne zvýšili rôzne poplatky od miest a obcí ako kompenzácia, že sa peniaze zobrali samosprávam… samozrejme, teraz nikto tie poplatky znižovať nebude, takže vlastne nás vyžmýkajú dvakrát, super sociálna demokracia v praxi,“ napísal jeden komentujúci. „Takže ako jednorodič čoskoro 15-ročného dieťaťa prídem ročne o 1080 eur v čistom…“