Toto ste o vašom trinástom dôchodku nevedeli. Skontrolujte si, podľa čoho vám Sociálna poisťovňa určí finálnu sumu

V tomto roku bude trinásty dôchodok oveľa vyšší, ako bol počas minulých rokov. Najvýraznejšia zmena nastala v tom, že sa zmenil na dôchodkovú dávku a bude na úrovni priemernej sumy vašej penzie. Ako je to však v prípade, že poberáte viac druhov dôchodkov?

Ako upozornil portál Finsider, penzista môže dostať len jeden trinásty dôchodok a nezáleží na tom, koľko dôchodkových dávok poberá. Pokiaľ poberáte zároveň so starobným dôchodkom aj vdovský, dostanete trinásty dôchodok vo výške 606,30 eura. Toto je práve tá najčastejšia kombinácia dôchodkov. Pokiaľ však poberáte len vdovský či vdovecký dôchodok, na konci roka dostanete sumu 339 eur, ak ste vdova a 300 eur, ak ste vdovec.

Aký vysoký bude váš trinásty dôchodok?

Poberatelia predčasného dôchodku dostanú taktiež 606,30 eura, poberatelia sirotského a invalidného dôchodku do 70 % 300 eur a nad 70 % 493,80 eura. Novinkou tiež je, že pokiaľ poberáte dôchodok z cudziny, nemusíte to nahlasovať.

„Aj keď mali pôvodne o výške trinásteho dôchodku pri každej dávke rozhodnúť priemerné sumy v minulom roku, ministerstvo toto pravidlo nedávno upravilo. Podľa štatistík za vlaňajšok tak mali dostať najvyššiu sumu ľudia, ktorí poberajú predčasný dôchodok. Oproti starobným penzistom mala byť ich trinásta penzia o takmer 30 eur vyššia. Na podnet ministerstva práce parlament schválil zmenu zákona o sociálnom poistení, ktorá tento rozdiel zmenila. Po novom už nemôže byť žiaden trinásty dôchodok vyšší ako ten, ktorý dostávajú poberatelia starobného dôchodku,“ informoval portál.

Aké sú novinky?

Pôvodne mali poberatelia predčasného dôchodku dostať vyše 635 eur, najnovšie však už nemôžu mať dôchodok vyšší ako poberatelia starobného. Takto to bude platiť aj ďalšie roky. Legislatíva však berie do úvahy aj to, že pokiaľ bude priemerná mesačná suma daného druhu dôchodku nižšia ako 300 eur, suma trinásteho dôchodku bude 300 eur.

„Podmienky nároku na trinásty dôchodok sa nezmenili. Aj v tomto roku ho majú ľudia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský, sociálny alebo štátny dôchodok. Keď penzista poberá napríklad výsluhový dôchodok ako bývalý policajt, trinástu penziu mu vyplatí rezort vnútra. Rovnako to funguje aj pri iných štátnych dôchodkoch.“

Novinkou tiež je, že Sociálna poisťovňa už o nároku na trinásty dôchodok nebude posielať písomné rozhodnutie a vyplatí ho automaticky. Okrem toho sa nebude táto suma valorizovať a bude tiež chránená pred exekúciou.