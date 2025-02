Odborník nám prezradil, ako si správne nanášať voňavku: Ak skladujete parfum v kúpeľni, robíte obrovskú chybu

Predstavte si, že ráno odchádzate z domu s dokonalou vôňou, no už o pár hodín sa po nej stratí aj posledná stopa. Znie vám to povedome? Správna aplikácia parfumu nie je len o náhodnom streknutí na zápästie — je to malé umenie, ktoré môže zásadne ovplyvniť jeho výdrž a intenzitu. Kam si parfum nanášať, koľko streknutí je ideálnych, a prečo by ste si ho nemali šetriť? Odborník na parfumy nám prezradil triky, vďaka ktorým budeme voňať celý deň.

Článok pokračuje pod videom ↓

Odborník na parfumy Jaroslav Kubát, ktorý sa parfumom venuje už od svojich 15 rokov, nám v našom rozhovore prezradil, ako si správne aplikovať parfum tak, aby jeho vôňa na pokožke vydržala čo najdlhšie.

Aplikácia parfumu môže výrazne ovplyvniť jeho výdrž a intenzitu. Správny spôsob nanášania zabezpečí, že vôňa vydrží čo najdlhšie a bude sa príjemne rozvíjať počas dňa. Ako na to?

Toto sú najlepšie miesta na aplikáciu parfumu

Odborník na parfumy odporúča nanášať vôňu na tzv. pulzné body, kde je pokožka teplejšia a parfum sa tak lepšie uvoľní, čiže na krk, zápästia, lakťové jamky, zadnú časť krku, vlasy a ramená. „Všeobecne odporúčam nanášať 6 – 8 streknutí v závislosti na tom, či budeme tráviť čas vonku, alebo v interiéri a tiež v závislosti na aktuálnom ročnom období,“ povedal pre interez Jaroslav Kubát, odborník na parfumy.

Určite nestačia len dva streky, tak ako to robí takmer každý: „Dva streky stačia naozaj len pri malom percente parfumov, a preto odporúčam nebáť sa a dať si ich viac. Voňavky si kupujeme predsa preto, aby sme voňali, a nie aby sme si vôňu šetrili,“ dodal.

Väčšina z nás si zvykne parfum aplikovať aj na oblečenie, nielen na pokožku. Je to úplne bežné, no mali by sme byť opatrní. Pretože niektoré parfumy môžu zanechávať škvrny: „S aplikáciou na oblečenie nemám žiadny problém, sám si vôňu na oblečenie dávam tiež, ale je potrebné dávať si pozor na zafarbenie oblečenia,“ upozorňuje odborník.

Takto by sme mali skladovať parfumy

Ak chceme, aby si náš parfum zachoval kvalitu čo najdlhšie, je dôležité ho správne skladovať. Najväčšími nepriateľmi sú: priame slnečné svetlo, vysoké teploty, výkyvy teplôt a vlhkosť.

Z tohto dôvodu by sme sa mali vyhnúť skladovaniu parfumu v kúpeľni: „Svoje parfumy mám v klasickej miestnosti s oknom na severnú stranu, takže žiadne priame slnko nehrozí,“ prezradil odborník.

Rovnako dôležitá je aj životnosť parfumov, ktorá závisí od jeho zloženia. Niektoré vône môžu časom dozrieť a zlepšiť sa, iné sa naopak môžu pokaziť: „Jednoducho vám parfum prestane voňať, alebo dokonca začne smrdieť,“ vysvetlil Kubát.