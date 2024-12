Odborník na parfumy Jaroslav: Dobrú vôňu nájdete aj v drogérii, kúpa klonov je v pohode. Takto dokážete odlíšiť fejky

„Voňavky si kupujeme predsa preto, aby sme voňal, a nie aby sme si vôňu šetrili,“ hovorí Jaroslav, odborník na parfumy. Jaroslav Kubát sa s nami podelil o svoje praktické tipy a rady, ako si vybrať kvalitné vône za výhodné ceny, ako aj o to, ako správne aplikovať vône, aby vydržali čo najdlhšie.

Jaroslav sa k parfumom dostal už ako 15-ročný, kedy si za svoje prvé zarobené peniaze kúpil parfum Davida Beckhama, ktorý si kupuje nostalgicky dodnes. V roku 2022 sa rozhodol vytvoriť svoje prvé videá na TikToku a vďaka jedinečnosti obsahu sa jeho profil rýchlo rozbehol. Neskôr pridal YouTube aj Instagram, kde sa pravidelne delí o zaujímavé videá a ako sprievodca svetom vôní vysvetľuje napríklad správne skladovanie parfumov, alebo odporúča konkrétne lacné parfumy, ktoré stoja za to.

V novembri tohto roka Jaroslav spustil svoj vlastný e-shop — Czech Fragrance Club so vzorkami parfumov, no ako podotkol, toto všetko robí popri svojej hlavnej práci zdravotného brata.

Aké sú druhy „parfumov“ z hľadiska intenzity a aký je medzi nimi rozdiel?

Najčastejšími koncentráciami, s ktorými sa môžeme stretnúť, sú vzostupne Eau Fraiche, Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum, Parfum.

Rozdiely sú v koncentrácii vonných zložiek voči parfumérskemu alkoholu. To však neznamená, že vyššia koncentrácia automaticky znamená vyššiu výdrž a intenzitu. Zvyčajne to tak býva, ale nie je to pravidlo. Poznám množstvo vôní, ktoré sú v koncentrácii Eau de Toilette oveľa silnejšie a výraznejšie ako v koncentrácii Eau de Parfum.

Niektoré látky sú vo vyšších koncentráciách, naopak, menej výrazné, než v nižších koncentráciách, a preto zohráva veľkú úlohu to, čo je v danej vôni obsiahnuté a v akej kombinácii.

Ďalší rozdiel, na ktorý veľa ľudí zabúda, je, že toto rozdelenie neuvádza len koncentráciu, ale aj zloženie. Eau de Toilette teda bude mať iné zloženie, ako napríklad Eau de Parfum. Často sa stretávam s tým, že si ľudia myslia, že ide o rovnaký parfum, len s väčšou silou a výdržou.

Ako by sme si mali správne aplikovať parfum na pokožku, aby vydržal čo najdlhšie? Máme si ho striekať na kožu, alebo na oblečenie? Koľko streknutí je ideálnych?

Určite by som odporučil nanášať vône na pulzné body na tele. Teda na krk, lakťové jamky, zápästia. Osobne si nanášam vôňu ešte na zadnú časť krku, do vlasov a na ramená.

Všeobecne odporúčam nanášať 6 – 8 streknutí v závislosti na tom, či budeme tráviť čas vonku, alebo v interiéri a tiež v závislosti na aktuálnom ročnom období. Veľkú rolu zohráva však samotný parfum.

To, ako na nás parfum funguje, si musí každý vyskúšať sám. Určite by som však neodporúčal dať si len dva streky, ako často vidím a počujem. Dva streky stačia naozaj len pri malom percente parfumov, a preto odporúčam nebáť sa a dať si ich viac.

Voňavky si kupujeme predsa preto, aby sme voňali, a nie aby sme si vôňu šetrili. S aplikáciou na oblečenie nemám žiadny problém, sám si vôňu na oblečenie dávam tiež, ale je potrebné dávať si pozor na zafarbenie oblečenia. Niektoré vône môžu robiť škvrny.

Môže kvalita parfumu klesnúť, ak ho máme otvorený dlhšiu dobu? A ako zistíme, že už nie je vhodný na používanie? Ako by sme mali správne skladovať parfumy, aby si udržali kvalitu čo najdlhšie?

To sa nedá úplne jednoznačne povedať. Hovorili sme o tom s mojím kamarátom parfumérom a záleží na zložení daného parfumu.

Jeden parfum sa časom môže zlepšiť, dozrieť, iný sa zase môže pokaziť. Je to veľmi individuálne. Vo svojej kolekcii mám viac ako 350 flakónov, niektoré roky a so žiadnym som zatiaľ nemal problém.

Na skladovaní parfumov nie je nič zložité. Stačí sa vyhnúť priamemu slnečnému svetlu, vysokým teplotám, alebo častým výkyvom teplôt a vlhkosti. Z toho jasne vyplýva, že kúpeľňa nebude to pravé miesto pre parfumy.

Svoje parfumy mám v klasickej miestnosti s oknom na severnú stranu, takže žiadne priame slnko nehrozí, a ako som povedal, problém s tým, že by sa mi vôňa pokazila, som nikdy nemal.

A ako zistiť, že sa parfum pokazil? Jednoducho, prestane vám voňať a cítite ho skôr po alkohole, alebo dokonca smrdí.

