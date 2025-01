Odborník na parfumy nám prezradil, ako si vieme kúpiť luxusný parfum lacno: Stačí urobiť toto a poriadne ušetríte

Kúpa kvalitného parfumu môže byť pre mnohých výzvou, najmä keď ide o luxusné značky, ktoré bývajú pomerne drahé. Ako si teda môžeme kúpiť luxusný parfum za rozumnú cenu a je možné nájsť kvalitný parfum aj v bežnej drogérii? Sú parfumy od známych značiek skutočne kvalitné, alebo ide len o prestíž? Odpovede na tieto otázky nám poskytol expert na parfumy.

Odborník na parfumy, Jaroslav Kubát, ktorý sa parfumom venuje už od svojich 15 rokov, nám v rozhovore prezradil, ako si môžeme dopriať kvalitný parfum za prijateľnú cenu a či sa oplatí investovať do tzv. klonov, alebo si radšej vybrať originál.

Oficiálne napodobeniny vs. originál

Existujú spôsoby, ako získať luxusný parfum za nižšie ceny, najmä ak sa rozhodneme pre klony. Tieto parfumy napodobňujú originálne vône, ale cenovo sú prístupnejšie. „Vnímanie vôní je vysoko individuálna záležitosť. Rovnaký parfum bude 100 ľudí vnímať stokrát inak. Niekto rozdiel medzi originálom a klonom pozná viac, niekto menej. Potom už záleží na každom, či mu za ten rozdiel stojí si priplatiť, alebo nie. S tým sa musí každý vyrovnať sám,“ povedal pre interez odborník na parfumy.

Odborník odporúča vyskúšať si najprv napríklad arabské parfumy, ktoré sú cenovo prijateľné: „To znamená, kúpim si klon, nosím ho nejaký čas, prípadne si našetrím a potom, keď viem, že sa mi parfum naozaj páči, kúpim si originál.“

Jaroslav nám tiež prezradil, že on sám to tak robí pri mnohých drahších vôňach. Doma má originál na nejakú špeciálnu príležitosť a klon na každodenné nosenie, kde mu napodobenina úplne stačí.

Dobrý parfum vieme nájsť aj v bežnej drogérii

Mnohí si myslia, že kvalitný parfum sa dá kúpiť len v exkluzívnych parfumériách, no podľa Jaroslava to nie je úplne pravda: „Ak niekomu vyhovuje parfum z drogérie, tak prečo nie? Vnímanie vôní je veľmi osobné,“ tvrdí Jaroslav. Podľa neho nie každý musí siahnuť po luxusnej značke, dôležitejšie je, či nám daná vôňa sedí.

Aj keď sa niektorí domnievajú, že luxusné značky ako Chanel alebo Gucci sú považované za kvalitné iba pre svoju prestíž, Jaroslav zdôraznil, že to nie je pravidlo: „Je to kus od kusa. Poznám vône od Chanelu, ktoré sú úžasné, ale aj také, ktoré mi nevoňajú. Nedá sa to takto kategorizovať len podľa značky.“