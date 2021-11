Odborníci z konzília sa zhodli. Takto treba postupovať, ak má dieťa pozitívny výsledok samotestu

Správnosť samotestu treba pri pozitívnom výsledku školáka potvrdiť antigénovým alebo PCR testom v certifikovanom mieste. O pozitívnom výsledku musí rodič bezodkladne informovať školu i pediatra. Po potvrdení pozitivity v druhom teste nastupujú deti a úzke kontakty pozitívneho do karantény.

Riaditeľa školy a pediatra dieťaťa má rodič upovedomiť už po pozitívnom výsledku samotestu. Následne treba správnosť testu potvrdiť. “Netrváme na PCR teste, trváme na antigénovom teste v certifikovanom mieste,” vysvetlila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pediatriu Elena Prokopová.

V prípade, že žiak v regióne nemá možnosť urýchlene sa dať otestovať, môže riaditeľ vyhlásiť do potvrdenia výsledku samotestu riaditeľské voľno.

Ako likvidovať samotesty, ktoré používajú deti

“Antigénové testy, ktorými sa testujú žiaci v domácnostiach, sa môžu likvidovať normálnym spôsobom ako bežný odpad. Je to to isté ako keď máme v domácnosti pozitívneho na ochorenie COVID-19 a vyhadzujeme použité vreckovky alebo jeho iný biologický materiál,” povedala Prokopová.

Poznamenala, že v tomto prípade nie je “koncentrácia infekčnej nálože” taká veľká, aby sa nejakým spôsobom ohrozila spoločnosť. “Ak to robíme vo veľkom, napríklad v nemocnici je veľké množstvo biologického odpadu, tak sa to musí likvidovať iným spôsobom,” poznamenala.

Podľa Prokopovej má význam pravidelné testovanie žiakov dvakrát do týždňa, a to v pondelok a vo štvrtok ráno pred školským vyučovaním. Dôvodom podľa nej je zachovanie čo najdlhšej prezenčnej školskej dochádzky. Dieťa s príznakmi ochorenia do školy nepatrí a rodičia majú kontaktovať pediatra. Zároveň dodala, že potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 môžu dať len tým deťom, ktoré absolvovali testovanie v certifikovanom odbernom mieste.

V predchádzajúcom týždni vykonali v školách vyše 297 000 antigénových samotestov, pri ktorých sa zistila pozitivita na úrovni 1,2 percenta. Momentálne máme na ochorenie COVID-19 pozitívnych 1,9 percenta zamestnancov, v prípade školákov evidujeme 0,9 percenta pozitívnych z celkového počtu.