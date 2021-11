Prísnejšie opatrenia najmä pre neočkovaných: Konzílium upresnilo pravidlá, ktoré majú začať platiť

Včera počas dňa zasadalo konzílium odborníkov. Prerokovať mali zmenu COVID automatu, ktorú ohlasovali ešte pred Dušičkami. Išlo najmä o výhody pre očkovaných v čiernych okresoch. Priaznivo sa pred sviatkami k zmenám vyjadril aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Situácia sa ale v posledných dňoch výrazne zhoršila. Denne pribúda už viac ako 6-tisíc pozitívnych PCR testov, čo je najviac od začiatku tretej vlny a sme na tom už podobne, ako pri druhej vlne. Zomiera dvojciferný počet pacientov a denne je takmer každý tretí test pozitívny, pretože pozitivita sa šplhá k 30 %. Do nemocníc denne prijmú okolo 200 pacientov- situácia vôbec nevyzerá dobre, najväčšiu skupinu pacientov tvoria nezaočkovaní.

Viac voľnosti pre očkovaných

“Žiaľ, ochorenie COVID-19 a delta variant nového koronavírusu spôsobuje vysoké počty nakazených a pri pomerne nízkej zaočkovanosti v SR je potrebné držať najmä hospitalizáciu v nemocniciach pod kontrolou,” reagovala pre TASR hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Zodpovednosť za nespokojnosť občanov v čiernych okresoch, ktorí napriek svojej plnej zaočkovanosti nemôžu voľne využívať dostupnosť služieb, sčasti pripisuje rezort aj tým, ktorí sa doposiaľ nezaočkovali. “Každý okres má šancu zvýšiť počty zaočkovaných, a tým zmeniť situáciu v danom regióne na priaznivejšiu aj z pohľadu COVID automatu,” uviedla.

Keďže heslo očkovacej kampane je “vakcína je sloboda” a od pondelka budeme mať 36 čiernych okresov, na stole je podľa členov vlády zmierňovanie opatrení pre plne zaočkovaných. Za je napríklad strana SaS, podobne sa vyjadril aj premiér Eduard Heger.

Minister Lengvarský rokoval s konzíliom, no mal dve jasné požiadavky a podmienky. Očkovaní by mohli mať výhody aj v čiernych okresoch, ale súčasne by mali prísť jasné pravidlá pre neočkovaných. Zaočkovaní musia byť podľa ministra aj zamestnanci prevádzok a všetci, ktorí do prevádzky vstúpia. Len takto môžeme efektívne krivku splošťovať. Neočkovaní budú musieť byť lepšie kontrolovaní a do prevádzok nebudú mať žiadny prístup.

Nové opatrenia tretej vlny

Na tlačovej konferencii po rokovaní konzília vystúpila Elena Prokopová, hlavná odborníčka MZ SR pre primárnu pediatriu, Alena Koščálová, primárka Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB – Kramáre a Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz MZ SR.

Matej Mišík konštatoval, že sa výrazne zhoršuje epidemiologická situácia. Očakáva sa ešte nárast denných prípadov. Denne dochádza približne k 27 úmrtiam. O 2 týždne sa očakáva okolo 3000 výjazdov za týždeň, čo bude zodpovedať aj počtu príjmov do nemocnice. Najväčší počet príjmov covidových pacientov je v prešovskom kraji. 8 z 10 príjmov v nemocniciach boli nezaočkované osoby. Medzi zaočkovanými hospitalizovanými je vyšší vek a pridružené ochorenia.

Za uplynulý mesiac prijali do nemocníc viac ako 4000 ľudí, zaočkovaných menej ako 1000. Informoval ďalej Mišík. Nárast hospitalizácií je rýchlejší ako vlani. Stabilizoval sa týždenný počet prvoočkovancov, je ich približne 10 000/týždeň. 54 percent populácie na Slovensku nad 18 rokov je zaočkovaných.

Primárka Koščálová hovorí, že zažívame dejavú z vlaňajších sviatkov. Denno-denne vidia lekári pacientov v ťažkých stavoch, väčšina z nich je nezaočkovaná. Navyše, počúvajú jednotlivých pacientov, ktorí im hovoria, prečo sa nedali zaočkovať. Keď však vyjdú za brány nemocníc, majú pocit, akoby tam pandémia už nebola. A pritom stále viac nemocníc obmedzuje plánované výkony a otvorene sa začína hovoriť o kolapse nemocníc. Tretia vlna je vlnou nezaočkovaných. Nešťastím Slovenska je, že je takých ľudí veľa a nekontroľovateľné premorovanie vedie ku kolapsu zdravotníckeho systému.

Je načase hovoriť o prísnych opatreniach, ktoré krajiny s vysokou očkovanosťou už nepotrebujú. Povedala počas tlačovej besedy Elena Prokopová. V konzíliu si uvedomujú nespokojnosť očkovaných občanov. Súčasná situácia dovoľuje uvoľniť opatrenia pre očkovaných len vtedy, keď budú mať záruku, že opatrenia budú dodržiavané samotnými ľuďmi, aby zabránili zatváraniu ekonomiky a škôl a súčasne ochránili zdravie ľudí. Je potrebné urgentne prijať rozhodnutia, ktoré nebudú populárne, ale sú v záujme ochrany zdravia ľudských životov.

Odborníci žiadajú prijať nasledovné body: