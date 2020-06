Od strachu budete kričať a plakať: Nový psychologický horor získal od kritikov na známom webe hodnotenie 100 %

Volá sa Relic, americké kiná ho neuvedú, slovenské už tobôž nie a mnoho divákov ho nevidelo, no aj tak má na Rotten Tomatoes skóre 100 %. Bude filmová novinka určená priamo na VOD služby naozaj taká dobrá a stane sa „najdesivejším“ a „najlepším“ hororom tohto roka?

Minimálne spomínané hodnotenia vybraných filmových kritikov, ktorí novinku Relic videli v predstihu, tomu nasvedčujú. Skóre 100 % na webe Rotten Tomatoes, samozrejme, nie je ukazovateľom úplnej kvality a celkové hodnotenie filmu sa ukáže až po tom, čo snímku uvidia aj „bežní“ diváci. Aj trailer však naznačuje, že pôjde o mimoriadne vydarený horor.

Originálny námet

Ako informoval web Unilad, na základe hodnotení na Rotten Tomates, je nový horor Relic temne desivý, záhadný a smutný. O čom teda má byť?

Relic rozpráva príbeh starej vdovy Edny (hrá ju Robyn Nevin), ktorá za záhadných okolností zmizne. To prinúti jej dcéru Kay (hrá ju Emily Mortimer) a vnučku Sam (hrá ju Bella Heathcote), aby ju našli. To sa, samozrejme, podarí, no Edna už nie je ako predtým a zdá sa, že ju niečo temné ovláda. A aby toho nebolo málo, postupne sa to zmocňuje celého domu.

Trailer na naozaj sľubne vyzerajúci projekt si môžete pozrieť nižšie.

Skvelo hodnotený debut

Kritici hororovej novinke udelili plné skóre bodov najmä za to, čo mnohým súčasným hororom chýba. Podľa nich dokonca snímka doslova vyniká v postupnom budovaní napätej atmosféry a celé to vrcholí nečakaným spôsobom, ktorý mnohých divákov prekvapí.

„Relic nie je len jedným z najdesivejších hororov roka, je tiež jedným z najlepších filmov roka,“ napísal o psychologickom horore vo svojej recenzii pre web Digital Spy Ian Sandwell, jeden z kritikov, ktorí snímku už mali možnosť vidieť.

Pochvalných recenzií pritom naozaj nebolo málo. Mnohí vyzdvihli aj to, že sa po dlhej dobe pri horore naozaj báli a nebudú sa čudovať, ak niektorí diváci budú pri sledovaní snímky od strachu kričať či plakať. A to sú pomerne zaujímavé reakcie, ktoré vás prinútia si hororovú novinku pozrieť.

V našich končinách sa jej však v kinách s najväčšou pravdepodobnosťou nedočkáme. Aj na americkom trhu poputuje 10. júla priamo na VOD služby. Koncom roka ju ale plánujú podľa webu Unilad uviesť britské kiná.

Za hororom Relic stojí mladá režisérka Natalie Erika James, ktorá k nemu zároveň aj napísala scenár. Vyzerá to teda tak, že sa jej filmový debut bude zlomom v kariére. Mladá filmová tvorkyňa má zatiaľ na konte len dva kraťasy, ktoré takisto od hororov nemajú ďaleko.