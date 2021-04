Od pondelka 3. mája sa ruší pravidelné testovanie žiakov na školách, oznámil Krajniak

Vláda na dnešnom online zasadnutí schválila predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní. Ten súčasný sa totiž mal skončiť v stredu 28. apríla. Jeho predĺženie bude musieť ešte schváliť Národná rada SR. Vyplýva to z materiálu, ktorý zverejnili na stránke Úradu vlády SR.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) vo svojom profile na sociálnej sieti zároveň informoval o tom, že sa vláda dohodla aj na zrušení testovania na školách. Toto opatrenie by malo platiť od pondelka 3. mája.

OD ŠTVRTKA SA PREDLŽUJE “ZÁVEREČNÁ” NA 21:00 HOD. A od pondelka sa ruší testovanie na školách. Pekný večer. Uverejnil používateľ Milan Krajniak Pondelok 26. apríla 2021

Predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní dnes odporučila aj pandemická komisia vlády. Tá tiež navrhla ukončiť pravidelné testovanie na školách a nahradiť ho intervenčným testovaním v školských zariadeniach okrem testovania v čiernych okresoch podľa COVID automatu.

Rodičia aj deti bez testu?

O školách zatiaľ viac podrobností nemáme. Ak sa však schválil návrh Pandemickej komisie, deti a rodičia by už nemuseli pred vstupom do školy ukazovať negatívny test, informuje Denník N. Testovať by sa však stále museli deti aj rodičia v čiernych okresoch, ktoré momentálne nemáme.

Pri školách sa riadime tzv. školským COVID automatom, pričom mapu aj všetky potrebné informácie uverejňuje ministerstvo školstva na svojich stránkach vždy po každotýždňovej tlačovej besede o aktuálnej epidemiologickej situácii. Tiež platí školský semafor, ktorý má presné pravidlá, kedy sa ktoré triedy prípadne školy zatvárajú pre výskyt nových prípadov.

Pandemická komisia navrhuje „intervenčné testovanie“, čo znamená, že by sa testovalo len v tých školách, kde sa situácia zhoršuje a začnú pribúdať prípady.